माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' की रिलीज तारीख जारी, इस OTT पर देगी दस्तक
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने 'द फेम गेम' सीरीज से डिजिटल की दुनिया में कदम रखा था। अब उनकी दूसरी वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' चर्चा में है। इस वेब सीरीज में अभिनेत्री को पहली बार बिल्कुल अलग तरह के किरदार में देखा जाएगा। इंतजार खत्म करते हुए निर्माताओं ने इसकी रिलीज की तारीख का खुलासा किया है। 'मिसेज देशपांडे' का एक टीजर जारी किया गया है और बताया गया है कि यह किस OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी।
रिलीज
जियो हॉटस्टार पर आएगी 'मिसेज देशपांडे'
'मिसेज देशपांडे' का टीजर वीडियो 30 सेकंड का है, जिसमें माधुरी रहस्यमयी किरदार के साथ नजर आती हैं। उनके पीछे एक रेडियो रखा है जिससे आवाज आती है, '8 मर्डर के बावजूद किलर की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की जांच जारी है।' टीजर ने लोगों को उत्साहित कर दिया है और वह माधुरी को इस सस्पेंस भरे किरदार में देखने को बेताब हैं। 'मिसेज देशपांडे' का प्रीमियर 19 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
From killer smile to killer’s smile.— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) November 21, 2025
Hotstar Specials: Mrs. Deshpande Streaming from 19 December only on @JioHotstar #MrsDeshpandeOnJioHotstar @ApplauseSocial #KukunoorMovies @nairsameer @deepaksegal @ElaheHiptoola #NageshKukunoor @ranjeetjhavv @MadhuriDixit… pic.twitter.com/zZ6RASHPbc