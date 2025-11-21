माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@madhuridixitnene)

माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' की रिलीज तारीख जारी, इस OTT पर देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 03:13 pm Nov 21, 202503:13 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने 'द फेम गेम' सीरीज से डिजिटल की दुनिया में कदम रखा था। अब उनकी दूसरी वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' चर्चा में है। इस वेब सीरीज में अभिनेत्री को पहली बार बिल्कुल अलग तरह के किरदार में देखा जाएगा। इंतजार खत्म करते हुए निर्माताओं ने इसकी रिलीज की तारीख का खुलासा किया है। 'मिसेज देशपांडे' का एक टीजर जारी किया गया है और बताया गया है कि यह किस OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी।