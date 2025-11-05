माधुरी दीक्षित ने फैंस को कराया था 3 घंटे इंतजार, अब सामने आया आयोजकों का बयान

माधुरी दीक्षित न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री, बल्कि एक शानदार डांसर भी हैं। अपनी अदाओं से सबको अपना दीवाना बनाने वाली माधुरी हाल ही में विवादों में रहीं। दरअसल, पिछले दिनों कनाडा में माधुरी का एक टूर था, जिसके अंतर्गत टोरंटो में उनका शो था, लेकिन यहां माधुरी 3 घंटे देरी से पहुंचीं, जिसके चलते प्रशंसक बुरी तरह भड़क गए। अब विवाद बढ़ता देख शो के आयोजकों ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है।

बयान आयोजकों ने किसे ठहराया जिम्मेदार? आयोजक कंपनी 'ट्रू साउंड लाइव लिमिटिड' ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह भ्रामक हैं। कंपनी ने दावा किया कि इवेंट तय समय पर ही शुरू हुआ था और शुरुआती परफॉर्मेंस में 'इंडियन आइडल' के गायकों ने स्टेज पर शानदार प्रस्तुति दी थी। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि पूरा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार चला, लेकिन माधुरी उनकी टीम की ओर से गलत सूचना देने के कारण देर से पहुंचीं।

स्पष्टीकरण माधुरी की प्रबंधन टीम पर फोड़ा ठीकरा कंपनी के अनुसार, शो का प्रारूप पहले से तय था। रात 8:30 बजे प्रश्नोत्तर सेशन और उसके बाद माधुरी की 60 मिनट की लाइव परफॉर्मेंस होनी थी। आयोजकों का कहना है कि उनकी प्रोडक्शन टीम पूरे समय तैयार थी, लेकिन माधुरी की प्रबंधन टीम ने उन्हें कॉल टाइम को लेकर गलत जानकारी दी। इसी वजह से वह करीब रात 10 बजे पहुंचीं, जिससे शो के क्रम में देरी हो गई। ये सब उनके नियंत्रण से बाहर था।

शो पेशेवर तरीके से आयोजित किया गया था शो ट्रू साउंड लाइव लिमिटिड ने ये भी जोड़ा कि उन्होंने मंच, लाइटिंग, साउंड, दर्शक प्रबंधन और समय-सारिणी जैसी सभी व्यवस्थाएं अनुबंध के अनुसार पूरी की थीं। कंपनी ने फैंस से अपील की है कि वो उपलब्ध वीडियो देखें, जिनमें माधुरी की स्टेज उपस्थिति और उनके प्रदर्शन को साफ देखा जा सकता है। आयोजकों के मुताबिक, उनके पास ऐसे कई सबूत हैं, जो ये साबित करते हैं कि शो पूरी तरह पेशेवर तरीके से आयोजित किया गया था।