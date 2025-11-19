अहान पांडे और शरवरी की फिल्म को मिल गया विलेन? इस कलाकार पर लगा है दांव
क्या है खबर?
माेहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू कर चुके अहान पांडे अपनी दूसरी फिल्म के लिए कमर कस रहे हैं। उनके साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं और इसका निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है। अब पता चला है कि निर्माताओं ने फिल्म के लिए तीसरे चेहरे को कास्ट कर लिया है। यह कलाकार फिल्म में विलेन का किरदार निभा सकता है।
अपडेट
इस अभिनेता के शामिल होने की चर्चा
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक अली अब्बास की आगामी फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे शामिल हो गए हैं। उन्हें फिल्म में अहम किरदारद के लिए चुना गया है। ऐश्वर्य के किरदार की पूरी जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन सूत्र का कहना है कि वह फिल्म में खलनायक का किरदार निभा सकते हैं। उनके इस परियोजना से जुड़ने के बाद, फिल्म में मुख्य कलाकारों का प्रवेश पूरा हो गया है। हालांकि, निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बयान आना बाकी है।
परिचय
जानिए कौन हैं ऐश्वर्य
अहान और शरवरी की फिल्म से जुड़ने वाले अभिनेता ऐश्वर्य, शिव सेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के पोते हैं। फिल्मी पर्दे पर पहले भी अपने अभिनय का कौशल दिखा चुके हैं। दरअसल, उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशानची' में देखा गया था और यह उनकी डेब्यू फिल्म थी। 'निशानची' भले दर्शकों के दिल तक न पहुंची हो, लेकिन दूसरी फिल्म के रूप में ऐश्वर्य के पास बड़ा मौका आया है। फिल्म की शूटिंग अगले साल मार्च, 2026 से शुरू होगी।