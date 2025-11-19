अहान पांडे और शरवरी की फिल्म को मिल गया विलेन? इस कलाकार पर लगा है दांव

अपडेट

इस अभिनेता के शामिल होने की चर्चा

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक अली अब्बास की आगामी फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे शामिल हो गए हैं। उन्हें फिल्म में अहम किरदारद के लिए चुना गया है। ऐश्वर्य के किरदार की पूरी जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन सूत्र का कहना है कि वह फिल्म में खलनायक का किरदार निभा सकते हैं। उनके इस परियोजना से जुड़ने के बाद, फिल्म में मुख्य कलाकारों का प्रवेश पूरा हो गया है। हालांकि, निर्माताओं द्वारा आधिकारिक बयान आना बाकी है।