उदयपुर की शादी में सितारों के बीच छाईं माधुरी दीक्षित, जबरदस्त डांस से बांध दिया समा
क्या है खबर?
उदयपुर की भव्य शादी दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी-भारतीय बिजनेसमैन राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की इस शाही शादी में दुनियाभर से कई नामी मेहमान पहुंचे हैं। 21 नवंबर से शुरू हुई इस शादी के समारोह 24 नवंबर को संपन्न होंगे। यहां बॉलीवुड सितारे भी ग्लैमर का तड़का लगा रहे हैं। शादी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की तमाम हस्तियों ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन माधुरी दीक्षित ने लाइमलाइट लूट ली।
महफिल
शादी में छा गईं माधुरी
माधुरी ने फैंस के बीच अपनी पहचान न सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी से बनाई है, बल्कि वो अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों का दिल अपनी खूबसूरती और डांस से भी जीतने में कामयाब रही हैं।अदाकारी के साथ-साथ माधुरी ने फिल्मों में अपने डांस का भी जलवा खूब बिखेरा है। ऐसा ही कुछ नजारा उदयपुर की शादी में देखने को मिला, जहां यूं तो देश और दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों ने परफॉर्म किया, पर महफिल लूट गईं माधुरी।
वीडियो
माधुरी के धक-धक से थिरक उठा उदयपुर
शादी से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो मेहंदी समारोह का बताया जा रहा है, जिसमें माधुरी मंच पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'देवदास' के लोकप्रिय गीत 'डोला रे डोला' पर परफॉर्मेंस दी, जिसे देखने के बाद फैंस भी उत्साहित नजर आए। हरे रंग के खूबसूरत लहंगे और गुलाबी दुपट्टे में सजीं माधुरी ने अपनी जोरदार परफॉर्मेंस से महफिल में चार चांद लगा दिए।
धमाल
इन सुपरहिट गानों पर भी थिरकीं माधुरी
'डोला रे डोला' के अलावा माधुरी ने 'ढोलिडा', 'जय हो' और 'रंगीलो मारो ढोलना' जैसे गानों पर डांस किया है। माधुरी ने अपनी कालजयी फिल्मों के सुपरहिट गानों 'चोली के पीछे क्या है', 'एक दो तीन', और 'धक-धक' पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को सम्मान देते हुए 'घूमर' पर भी डांस किया। उनकी ये प्रस्तुति शादी में आए सभी मेहमानों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही।
ट्विटर पोस्ट
माधुरी ने किया धमाकेदार डांस
November 23, 2025
ट्विटर पोस्ट
माधुरी दीक्षित ने किया डांस
My dance queen #MadhuriDixit Ji🧿👑💃😘🤗❤🌹🙏🏻lighting up the Udaipur wedding like a walking masterpiece —— SoSweetMadhuriJi 😘🤗❤🌹 (@SoSweetMadhuriG) November 22, 2025
her dance flows like moonlight, her beauty glows like royalty,
and every move turns the moment into pure magic.💃✨🌙😘🤗❤🌹🙏🏻@MadhuriDixit
#UdaipurWedding
#DanceMagic pic.twitter.com/k28J2OKIzO
परफॉर्मेंस
नोरा ने भी सबको नचाया
इस मेहंदी समारोह की होस्ट दीया मिर्जा थीं, वहीं नोरा फतेही ने भी अपने डांस से स्टेज पर आग लगा दी थी। नोरा ने अपने सुपरहिट गानों 'दिलबर', 'ओ साकी साकी', 'एक तो कम जिंदगानी' पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। जैसे ही नोरा मंच पर पहुंचीं, कार्यक्रम में उपस्थित विदेशी मेहमान भी उनका जोश और डांस स्टेप्स देखकर झूम उठे। उदयपुर की ये शाही शादी आने वाले कई दिनों तक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहने वाली है
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए नोरा फतेही का डांस
November 23, 2025