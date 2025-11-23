उदयपुर की शादी में सितारों के बीच छाईं माधुरी दीक्षित, जबरदस्त डांस से बांध दिया समा

महफिल शादी में छा गईं माधुरी माधुरी ने फैंस के बीच अपनी पहचान न सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी से बनाई है, बल्कि वो अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों का दिल अपनी खूबसूरती और डांस से भी जीतने में कामयाब रही हैं।अदाकारी के साथ-साथ माधुरी ने फिल्मों में अपने डांस का भी जलवा खूब बिखेरा है। ऐसा ही कुछ नजारा उदयपुर की शादी में देखने को मिला, जहां यूं तो देश और दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों ने परफॉर्म किया, पर महफिल लूट गईं माधुरी।

वीडियो माधुरी के धक-धक से थिरक उठा उदयपुर शादी से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो मेहंदी समारोह का बताया जा रहा है, जिसमें माधुरी मंच पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'देवदास' के लोकप्रिय गीत 'डोला रे डोला' पर परफॉर्मेंस दी, जिसे देखने के बाद फैंस भी उत्साहित नजर आए। हरे रंग के खूबसूरत लहंगे और गुलाबी दुपट्टे में सजीं माधुरी ने अपनी जोरदार परफॉर्मेंस से महफिल में चार चांद लगा दिए।

धमाल इन सुपरहिट गानों पर भी थिरकीं माधुरी 'डोला रे डोला' के अलावा माधुरी ने 'ढोलिडा', 'जय हो' और 'रंगीलो मारो ढोलना' जैसे गानों पर डांस किया है। माधुरी ने अपनी कालजयी फिल्मों के सुपरहिट गानों 'चोली के पीछे क्या है', 'एक दो तीन', और 'धक-धक' पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को सम्मान देते हुए 'घूमर' पर भी डांस किया। उनकी ये प्रस्तुति शादी में आए सभी मेहमानों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही।

My dance queen #MadhuriDixit Ji🧿👑💃😘🤗❤🌹🙏🏻lighting up the Udaipur wedding like a walking masterpiece

— SoSweetMadhuriJi 😘🤗❤🌹 (@SoSweetMadhuriG) November 22, 2025