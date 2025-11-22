रणवीर सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को 'झुमका' पर ऐसे नचाया, वायरल हो गया वीडियो

उदयपुर में अरबपति बिजनेसमैन राजू मंटेना और पद्मजा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। अपनी एनर्जी और जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मशहूर रणवीर सिंह ने शादी के संगीत समारोह में अपने डांस का ऐसा तड़का लगाया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड भी झूमने पर मजबूर हो गईं। रणवीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो संगीत में रणवीर का जलवा, ट्रंप जूनियर भी झूमे इस भव्य शादी में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले मेहमानों में से एक हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। संगीत नाइट के दौरान माहौल तब और गरम हो गया, जब रणवीर स्टेज पर उतरे। अपनी एनर्जी और स्टाइल से सभी को खुश करते हुए रणवीर ने ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड को भी स्टेज पर बुला लिया। इसके बाद जब 'व्हॉट झुमका' गाना बजा तो रणवीर ने दोनों को अपने साथ नचाकर महफिल ही लूट ली।

खुशनुमा माहौल रणवीर ने शादी में लगाए चार चांद विजक्राफ्ट वेडिंग्स' ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड साथ में डांस करते दिख रहे हैं। तभी स्टेज पर रणवीर एंट्री मारते हैं और उन्हें अपनी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के सुपरहिट गाने 'व्हाट झुमका' पर नचाने लगते हैं। रणवीर ने सभी मेहमानों को अपनी फिल्म 'सिंबा' के गाने 'आंख मारे' पर भी डांस करवाया। यही नहीं, उन्होंने 'अपना टाइम आएगा' गाना गाकर भी सबका खूब मनोरंजन किया।

चमक शाही शादी में बॉलीवुड का धमाका इस भव्य समारोह में बॉलीवुड के कई सितारे भी पहुंचे। इनमें रणवीर सिंह, कृति सैनन और शाहिद कपूर जैसे सितारों ने अपनी मौजूदगी से माहौल को और भी खास बना दिया। इसमें वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सोफी चौधरी, अमायरा दस्तूर, दीया मिर्जा, माधुरी दीक्षित और जैकलीन फर्नांडिस भी शामिल थीं। जाह्नवी, कृति, वरुण और जैकलीन ने शादी में अपने गानों पर परफॉर्म भी किया। इनके अलावा जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर ने भी इस शाही शादी में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी।