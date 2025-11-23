दिल्ली धमाके और पहलगाम शहीदों को शाहरुख खान की भावुक श्रद्धांजलि, कहा- भारत कभी झुकता नहीं
क्या है खबर?
शाहरुख खान ने ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में अपनी सादगीभरी और दिल छू लेने वाली स्पीच से सभी को भावुक कर दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली धमाके, पहलगाम में शहीद हुए मासूमों और बहादुर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनका ये भावुक अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कार्यकम से शाहरुख के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देख प्रशंसकों का कहना है कि शाहरुख सिर्फ पर्दे के किंग नहीं, बल्कि वो दिल के भी राजा हैं।
भाषण
शाहरुख ने दिया भावुक भाषण
ANI ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाहरुख ने बहुत भावुक भाषण दिया। उन्होंने सबसे पहले उन मासूम लोगों को श्रद्धांजलि दी, जो आतंकवादी हमलों में मारे गए। शाहरुख ने कहा, "26/11 मुंबई हमले, पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में दिल्ली धमाकों में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इन हमलों में शहीद हुए बहादुर सुरक्षाकर्मियों को मेरा सलाम।" इसके बाद उन्होंने देश के सैनिकों और जवानों के लिए भी कुछ पंक्तियां पढ़ीं।
संदेश
वीरों की शहादत पर शाहरुख का संदेश
शाहरुख ने कहा, "आइए हम सब मिलकर शांति की राह अपनाएं। जाति-धर्म और भेदभाव भूलकर इंसानियत का रास्ता अपनाएं, ताकि हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ न जाए और देश में शांति बनी रहे।" आगे वो कहते हैं, "जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो तो सीना ठोक कर कहना कि मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कितना कमा लेते हो तो हल्के से मुस्कुराकर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं।"
सलामी
शाहरुख बोले- बहादुर जवानों और माताओं को मेरा सलाम
शाहरुख बोले, "अगर कोई मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता तो आंख से आंख मिलाकर कहना, जो हमला हम पर करते हैं, डर उनको लगता है। आज मैं पूरे देश की उन माओं को सलाम करना चाहता हूं, जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करता हूं। उनके साथियों के हौसलें को सलाम करता हूं, क्योंकि जंग में वो थे, लेकिन लड़ाई आपने भी पूरी हिम्मत से लड़ी।"
दो टूक
जब तक हमारे वीर जवान हैं, अमन अडिग है- शाहरुख
शाहरुख" कहते हैं, "इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमें कोई रोक नहीं पाया। हरा नहीं पाया है। हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है, क्योंकि जब तक भारत के वीर जवान वर्दी पहने हुए हैं, हमारे देश से शांति और अमन को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शांति ही सही मायनों में क्रांति है एक बेहतर दुनिया के लिए। तो चलिए सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाए।"
ट्विटर पोस्ट
यहां सुनिए शाहरुख खान की दिल छू लेने वाली स्पीच
#WATCH | Mumbai | At the Global Peace Honours 2025, Superstar Shah Rukh Khan says, "My humble tribute to the innocent people who lost their lives in the 26/11 terrorist attack, the Pahalgam terrorist attack, and the recent Delhi blasts and my respectful salute to our brave… pic.twitter.com/XQtJp0pm1I— ANI (@ANI) November 22, 2025
जानकारी
फिल्म 'किंग' लेकर आ रहे शाहरुख
काम के मोर्चे पर बात करें तो शाहरुख फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन 'पठान' वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हें। फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी हैं। इसे भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बताया जा रहा है।