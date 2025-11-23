दिल्ली धमाके और पहलगाम शहीदों को शाहरुख खान की भावुक श्रद्धांजलि, कहा- भारत कभी झुकता नहीं

शाहरुख खान ने ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में अपनी सादगीभरी और दिल छू लेने वाली स्पीच से सभी को भावुक कर दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली धमाके, पहलगाम में शहीद हुए मासूमों और बहादुर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनका ये भावुक अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कार्यकम से शाहरुख के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देख प्रशंसकों का कहना है कि शाहरुख सिर्फ पर्दे के किंग नहीं, बल्कि वो दिल के भी राजा हैं।

संदेश वीरों की शहादत पर शाहरुख का संदेश शाहरुख ने कहा, "आइए हम सब मिलकर शांति की राह अपनाएं। जाति-धर्म और भेदभाव भूलकर इंसानियत का रास्ता अपनाएं, ताकि हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ न जाए और देश में शांति बनी रहे।" आगे वो कहते हैं, "जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो तो सीना ठोक कर कहना कि मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कितना कमा लेते हो तो हल्के से मुस्कुराकर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं।"

सलामी शाहरुख बोले- बहादुर जवानों और माताओं को मेरा सलाम शाहरुख बोले, "अगर कोई मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता तो आंख से आंख मिलाकर कहना, जो हमला हम पर करते हैं, डर उनको लगता है। आज मैं पूरे देश की उन माओं को सलाम करना चाहता हूं, जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करता हूं। उनके साथियों के हौसलें को सलाम करता हूं, क्योंकि जंग में वो थे, लेकिन लड़ाई आपने भी पूरी हिम्मत से लड़ी।"

दो टूक जब तक हमारे वीर जवान हैं, अमन अडिग है- शाहरुख शाहरुख" कहते हैं, "इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमें कोई रोक नहीं पाया। हरा नहीं पाया है। हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है, क्योंकि जब तक भारत के वीर जवान वर्दी पहने हुए हैं, हमारे देश से शांति और अमन को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शांति ही सही मायनों में क्रांति है एक बेहतर दुनिया के लिए। तो चलिए सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाए।"