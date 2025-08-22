चिरंजीवी की अगली फिल्म के शीर्षक का ऐलान, रिलीज तारीख से भी उठा पर्दा
क्या है खबर?
मेगास्टार चिरंजीवी 70 साल के हो चुके हैं। इस खास मौके पर उनके प्रशंसकों को बेहद खास तोहफा मिला है। उन्होंने अपनी 157वीं फिल्म के शीर्षक का ऐलान कर दिया है, जिसके निर्देशन की कमान अनिल रविपुडी ने संभाली है। इस फिल्म का नाम है 'मन शंकर वरप्रसाद गरु'। फिल्म से चिरंजीवी की पहली झलक भी सामने आ चुकी है, जिसमें उनका धाकड़ अवतार दिख रहा है। वह कार में बैठे नजर आ रहे हैं।
वीडियो
जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
'मन शंकर वरप्रसाद गरु' का पहला वीडियो सामने आ गया है, जिसमें चिरंजीवी की झलक दिख रही है। कुछ दृश्य में वह जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। 'मन शंकर वरप्रसाद गरु' की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। यह फिल्म अगले साल संक्रांति के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रजनीकांत के साथ इस फिल्म नयनतारा भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। साहू गारपति और सुष्मिता कोनिडेला फिल्म के निर्माता हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
CHIRANJEEVI - ANIL RAVIPUDI FILM TITLED 'MANA SHANKARA VARA PRASAD GARU' – SANKRANTHI 2026 RELEASE… On the occasion of #Chiranjeevi's birthday, the makers of #Mega157 have unveiled the much-awaited title glimpse of the film – #ManaShankaraVaraPrasadGaru, directed by… pic.twitter.com/xnNd715yHU— taran adarsh (@taran_adarsh) August 22, 2025