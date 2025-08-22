चिरंजीवी की अगली फिल्म के शीर्षक का ऐलान, रिलीज तारीख से भी उठा पर्दा

लेखन दीक्षा शर्मा 01:44 pm Aug 22, 202501:44 pm

क्या है खबर?

मेगास्टार चिरंजीवी 70 साल के हो चुके हैं। इस खास मौके पर उनके प्रशंसकों को बेहद खास तोहफा मिला है। उन्होंने अपनी 157वीं फिल्म के शीर्षक का ऐलान कर दिया है, जिसके निर्देशन की कमान अनिल रविपुडी ने संभाली है। इस फिल्म का नाम है 'मन शंकर वरप्रसाद गरु'। फिल्म से चिरंजीवी की पहली झलक भी सामने आ चुकी है, जिसमें उनका धाकड़ अवतार दिख रहा है। वह कार में बैठे नजर आ रहे हैं।