काजोल की फिल्म 'मां' इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, जान लीजिए तारीख
क्या है खबर?
अभिनेत्री काजोल की फिल्म 'मां' को इस साल 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस पौराणिक हॉरर फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शक नसीब नहीं हुए। 65 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने भारत में 36.08 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब फिल्म 'मां' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कब और कहां देख पाएंगे।
मां
नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे फिल्म
फिल्म 'मां' का प्रीमियर 22 अगस्त, 2025 से नेटफ्लिक्स पर होगा। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'मां के आने पर कोई भी राक्षस जीवित नहीं बचता।' जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म 'मां' के निर्देशन की कमान विशाल फुरिया ने संभाली है। इस फिल्म में इंद्रनील सेनगुप्ता, रोनित रॉय और खीरिन शर्मा जैसे सितारों ने भी अहम भूमिका निभाई है।
