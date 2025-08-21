नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे काजोल की फिल्म 'मां' (तस्वीर: एक्स/@itsKajolD)

काजोल की फिल्म 'मां' इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, जान लीजिए तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 01:40 pm Aug 21, 202501:40 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री काजोल की फिल्म 'मां' को इस साल 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस पौराणिक हॉरर फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शक नसीब नहीं हुए। 65 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने भारत में 36.08 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब फिल्म 'मां' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कब और कहां देख पाएंगे।