'लव एंड वॉर' को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए कब आएगा फिल्म का टीजर 

मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'लव एंड वॉर' की पहली झलक जल्द सामने आने वाली है। भंसाली फिल्म का टीजर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म का टीजर रणबीर के 43वें जन्मदिन पर यानी 28 सितंबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में यह प्रशंसकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। टीजर के साथ फिल्म की रिलीज तारीख का भी ऐलान किया जाएगा।

लव एंड वॉर

कब रिलीज होगी भंसाली की यह फिल्म

एक सूत्र ने कहा, "यह रणबीर के प्रशंसकों के लिए एक तोहफा होगा। कई विचारों पर चर्चा हो रही है। संभावना है कि या तो रणबीर की पहली झलक सामने आएगी या तीनों कलाकारों वाला एक टीजर दर्शकों के साथ साझा किया जाएगा।" भंसाली 2025 के अंत तक 'लव एंड वॉर' की शूटिंग पूरी करना चाहते हैं। मार्च 2026 तक इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। यह फिल्म वॉर के बैकग्राउंड पर सेट एक लव स्टोरी है।