सनी देओल इन फिल्मों से जमाएंगे बॉक्स ऑफिस पर धाक, एक में 'गबरू' बनकर जीतेंगे दिल                           

'गदर 2' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से सनी देओल के पास फिल्मों की लाइन लगी है। पिछली बार वो 'जाट' लेकर आए थे, जो साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी के खाते में एक से बढ़कर एक फिल्में जुड़ी हैं। एक ओर जहां उन्हें 'बॉर्डर 2' में देखा जाएगा, वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म 'गबरू' का ऐलान किया है। एक नजर सनी देओल की आने वाली फिल्मों पर।

#1 'बॉर्डर 2' सनी की देशभक्ति से भरी फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज का इंतजार लंबे अरसे से दर्शक कर रहे हैं। साल 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' ने दर्शकों को अपना खूब दीवाना बनाया था। अब 'बॉर्डर 2' आ रही है और इसकी शूटिंग लगभग पूरी हो गई है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म अगले साल 22 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

#2 'गबरू' सनी ने छोटी दिवाली के खास मौके पर अपनी नई फिल्म 'गबरू' को ऐलान किया। इस फिल्म का मोशन पोस्टर साझा कर सनी ने ये भी बताया कि गबरू अगले साल होली के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। उनकी ये फिल्म 13 मार्च, 2026 को दर्शकों के बीच आएगी। सनी इस फिल्म में 'गबरू' बनकर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं, वहीं उनके प्रशंसक भी इसे लेकर उत्साह जाहिर कर रहे हैं।

#3 'कोल किंग' सनी और अनिल शर्मा की जोड़ी ने पिछली बार फिल्म 'गदर 2' में खूब धमाल मचाया था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब दोनों फिर इससे भी बड़े धमाके की तैयारी में जुट गए हैं। अनिल और सनी नई एक्शन ड्रामा फिल्म से धमाल मचांएगे। इस फिल्म का नाम 'कोल किंग' होने वाला है। फिल्म में कोल माफिया की कहानी दिखाई जाएगी और ये किरदार सनी निभाएंगे।