सनी देओल ने किया 'गबरू' का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

सनी देओल ने दिवाली पर किया 'गबरू' का ऐलान, होली पर करेंगे बॉक्स ऑफिस पर कब्जा

लेखन नेहा शर्मा
Oct 19, 2025
03:02 pm
सनी देओल को पिछली बार फिल्म 'जाट' में देखा गया था, जिस पर खासतौर से उनके प्रशंसकों ने खूब प्यार लुटाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक कमाई की। आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में कतार में हैं। एक ओर जहां वो 'बॉर्डर 2' से धमाका करने वाले हैं, वहीं दिवाली और अपने जन्मदिन के खास मौके पर सनी ने अपनी नई फिल्म 'गबरू' का ऐलान भी कर दिया है।

अगले साल 13 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

सनी ने फिल्म का माेशन पोस्टर साझा कर सोशल मीडिया पर लिखा, 'ताकत वो नहीं है, जो आप दिखाते हैं, ताकत वो है जो आप करते हैं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। यहां आप सबके लिए कुछ है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 'गबरू' सिनेमाघरों में 13 मार्च, 2026 को आएगी। ये साहस, विवेक और करुणा की कहानी। मेरे दिल से... दुनिया के लिए। सनी का ये पोस्ट देख उनके प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।

सनी की आने वाली फिल्में

सनी इन दिनों फिल्म 'लाहौर 1947' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उन्हें प्रीति जिंटा का साथ मिला है। इसके अलावा उनकी 'बॉर्डर 2' भी सिनेमाघरों में आ रही है, जिसमें दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन भी हैं। अनिल शर्मा, सनी के साथ न सिर्फ 'गदर 3', बल्कि 'कोल किंग' नाम की एक्शन फिल्म भी लेकर आ रहे हैं। उधर नेटफ्लिक्स पर भी सनी की एक फिल्म रिलीज होगी, जिसमें उनके साथ अभिनेता अक्षय खन्ना नजर आएंगे।