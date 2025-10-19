सनी देओल ने दिवाली पर किया 'गबरू' का ऐलान, होली पर करेंगे बॉक्स ऑफिस पर कब्जा
क्या है खबर?
सनी देओल को पिछली बार फिल्म 'जाट' में देखा गया था, जिस पर खासतौर से उनके प्रशंसकों ने खूब प्यार लुटाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक कमाई की। आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में कतार में हैं। एक ओर जहां वो 'बॉर्डर 2' से धमाका करने वाले हैं, वहीं दिवाली और अपने जन्मदिन के खास मौके पर सनी ने अपनी नई फिल्म 'गबरू' का ऐलान भी कर दिया है।
ऐलान
अगले साल 13 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म
सनी ने फिल्म का माेशन पोस्टर साझा कर सोशल मीडिया पर लिखा, 'ताकत वो नहीं है, जो आप दिखाते हैं, ताकत वो है जो आप करते हैं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। यहां आप सबके लिए कुछ है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 'गबरू' सिनेमाघरों में 13 मार्च, 2026 को आएगी। ये साहस, विवेक और करुणा की कहानी। मेरे दिल से... दुनिया के लिए। सनी का ये पोस्ट देख उनके प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सनी देओल का पोस्ट
Power isnt what you show, its what you do!— Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 19, 2025
Thank you everyone for your love and blessings , here's something for you all who have been waiting 🤗🥰#Gabru IN CINEMAS 13th March 2026
A story of courage, conscience, and compassion.
From my heart… to the world! pic.twitter.com/D8qnhet7SN
फिल्में
सनी की आने वाली फिल्में
सनी इन दिनों फिल्म 'लाहौर 1947' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उन्हें प्रीति जिंटा का साथ मिला है। इसके अलावा उनकी 'बॉर्डर 2' भी सिनेमाघरों में आ रही है, जिसमें दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन भी हैं। अनिल शर्मा, सनी के साथ न सिर्फ 'गदर 3', बल्कि 'कोल किंग' नाम की एक्शन फिल्म भी लेकर आ रहे हैं। उधर नेटफ्लिक्स पर भी सनी की एक फिल्म रिलीज होगी, जिसमें उनके साथ अभिनेता अक्षय खन्ना नजर आएंगे।