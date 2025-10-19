सनी देओल ने दिवाली पर किया 'गबरू' का ऐलान, होली पर करेंगे बॉक्स ऑफिस पर कब्जा

ऐलान

अगले साल 13 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

सनी ने फिल्म का माेशन पोस्टर साझा कर सोशल मीडिया पर लिखा, 'ताकत वो नहीं है, जो आप दिखाते हैं, ताकत वो है जो आप करते हैं। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। यहां आप सबके लिए कुछ है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 'गबरू' सिनेमाघरों में 13 मार्च, 2026 को आएगी। ये साहस, विवेक और करुणा की कहानी। मेरे दिल से... दुनिया के लिए। सनी का ये पोस्ट देख उनके प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।