दिवाली पर आई वो फिल्म, जिसने चीन में की थी भारत से 10 गुना ज्यादा कमाई 

दिवाली पर हर साल कोई न कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है। ये मौका हर फिल्मकार भुनाना चाहता है। यूं तो 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' से लेकर 'कुछ कुछ होता है' तक कई फिल्मों ने दिवाली में बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई है, लेकिन आज हम आपको इस खास मौके पर आई एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने भारत से कहीं ज्यादा चीनी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई थी।

धमाल आमिर खान की 'सीक्रेट सुपरस्टार' ने मचाया था धमाल ये फिल्म थी 'सीक्रेट सुपरस्टार', जिसके हीरो थे आमिर खान। साल 2017 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। भारत से कहीं ज्यादा चीन में इसे लेकर जबरदस्त दीवानगी देखी गई थी। फिल्म ने अभिनेत्री जायरा वसीम को भी रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। कम बजट में इसने आसमान जैसी कमाई की थी। इसके बाद चीन में आमिर की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ था। 17 अक्टूबर को दिवाली पर आई इस म्यूजिकल ड्रामा फिल्म के निर्देशक अद्वैत चंदन थे।

कमाई 15 करोड़ का बजट और 900 करोड़ का कारोबार ये फिल्म भारत में रिलीज होने के 3 महीने बाद चीन में रिलीज हुई थी। 19 जनवरी 2018 को इसने चीन के सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। बताया जाता है कि चीन में इसे 11, 000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म को निर्माताओं ने महज 15 करोड़ रुपये खर्च कर बनाया था और इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 976 करोड़ के आसपास रहा था। ये साल 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

धमाका चीनी दर्शकों ने लुटाया जमकर प्यार 'सीक्रेट सुपरस्टार' ने चीनी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इससे पहले आमिर की फिल्म 'दंगल' पर चीनी दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया था और जब वो 'सीक्रेट सुपरस्टार' लाए तो एक बार फिर उन्होंने चीनी दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसने 63.40 करोड़ रुपये और चीन में इसने भारत से 10 गुना ज्यादा कमाई की थी। फिल्म ने चीन में करीब 750 करोड़ रुपये की कमाई की। आमिर फिल्म के निर्माता भी थे।