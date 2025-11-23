दिल्ली की हवा पर कृति सैनन बोलीं- यही हाल रहा तो अगल-बगल वाले भी नहीं दिखेंगे

अभिनेत्री कृति सैनन ने दिल्ली की बढ़ती जहरीली हवा पर नाराजगी जताई है। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर ये स्थिति इसी तरह बनी रही तो लोगों के लिए सामने बैठे व्यक्ति को देख पाना भी मुश्किल हो जाएगा। कृति ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इन्हें जल्द से जल्द सामान्य करने की जरूरत है। क्या कुछ बोलीं कृति, आइए जानते हैं।

स्थिति अब हालात और बदतर हो गए- कृति कृति फिल्म 'तेरे इश्क में' का प्रचार करने दिल्ली पहुंचीं। ANI से उन्होंने कहा, "प्रदूषण का हाल बेहद खराब है। कुछ कहने-बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है। मैं दिल्ली से हूं और जानती हूं कि पहले हालात कैसे थे, लेकिन अब ये और बदतर हो गए हैं। इसे रोकने के लिए कुछ करने की जरूरत है। नहीं तो ये ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा, जहां अपने बगल में खड़े व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे।"

खतरा दिल्ली की जहरीली हवा बनी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। सर्दियों में हवा में PM2.5 और PM10 कणों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

फिल्म कब रिलीज हो रही कृति की 'तेरे इश्क में'? जल्द ही कई रोमांटिक फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन्हीं में से एक है कृति-धनुष की 'तेरे इश्क में', जिसका ट्रेलर दर्शकों को बेहद पसंद आया है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में धनुष एक दिलजले आशिक के किरदार में हैं। फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने मिलकर लिखी है। इसके जरिए कृति और धनुष पहली बार साथ आए हैं। 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर 2025 को हिंदी और तमिल में रिलीज होगी।