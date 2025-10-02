कुमार सानू ने पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य को कोर्ट में घसीटा, भेजा मानहानि का नोटिस

आरोप सबसे पहले जानिए क्या बोली थीं रीता सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में रीता बोली थीं, "वो भाग गया। माइक्रोवेव और पंखे भी अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने घर में दूध और दवाइयों की डिलिवरी बंद कर दी, लेकिन सौभाग्य से दूधवाला और डॉक्टर आते रहे. आप नहीं जानते कि इस आदमी ने मुझे और मेरे तीन बच्चों को कितना प्रताड़ित किया।" रीता ने कहा कि अपनी गर्भावस्था के दौरान उन्हें खाना भी नहीं दिया गया। उन्हें अपने ही घर में खाना चुराना पड़ता था।

नोटिस झूठ केवल पलभर के लिए शोर मचा सकता है- कुमार सानू अब दिग्गज गायक ने रीता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने रीता को कानूनी नोटिस भेजा है और गायक की संगीत विरासत का बचाव करते हुए उनके खिलाफ की गईं अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। नोटिस में लिखा है, 'दिल को चोट पहुंचाने वाले झूठ पलभर के लिए शोर मचा सकते हैं, लेकिन वो उस कलाकार की विरासत को कभी नहीं मिटा सकते, जिसने कई पीढ़ियों को जीवनभर का संगीत और यादें दी हैं।'

चेतावनी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार कुमार सानू नोटिस में आगे लिखा है, 'गायक ने पिछले 40 से ज्यादा सालों तक संगीत जगत में अपनी मेहनत और आत्मा लगाई है और दुनियाभर में ढेर सारा प्यार और सम्मान कमाया है। कोई भी व्यक्ति या मीडिया हाउस, कुमार सानू या उनके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता।' गायक ने पूर्व पत्नी को चेतावनी दी है कि इस तरह के अपमानजनक आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

छवि गायक को बदनाम करने की कोशिश? वकील के हवाले से कहा गया है कि सानू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कानूनी तौर पर यह साबित करना होगा। किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के सम्मान को और किसी के परिवार पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। हालांकि, अभी इस नोटिस पर रीता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इल्जाम रीता ने सानू पर ये आरोप भी लगाया रीता ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था, "साल 2005 में मुंबई बाढ़ के दौरान, जब उनके दोनों बेटे लापता हो गए, तब भी सानू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, 'जीको और जान लापता हो गए थे। मैं पूरी रात उन्हें ढूंढती रही। यह बहुत डरावना वक्त था। मुझे लगा कि मैं उन्हें खो दूंगी। फिर भी, उस आदमी ने यह नहीं पूछा कि उसके बच्चे ठीक हैं या नहीं।"