'मुकुथी अम्मान 2' से नयनतारा की पहली झलक आई, महाशक्ति के रूप में छा गईं अभिनेत्री

बजट

100 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म

फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' का निर्माण वेल्स फिल्म इंटरनेशनल और अवनि सिनेमैक्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका बजट 100 करोड़ रुपये है। निर्माताओं ने एक बयान में कहा था कि 'महाशक्ति' एक स्वतंत्र कहानी है और एक बिल्कुल नई सिनेमाई फ्रेंचाइजी की शुरुआत का प्रतीक है। फिल्म की कहानी अच्छाई और बुराई पर आधारित होगी। नयनतारा के अलावा इस फिल्म में रेजिना कैसंड्रा, खुशबू सुंदर और कूल सुरेश भी अहम किरदार में हैं।