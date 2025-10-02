'मुकुथी अम्मान 2' से नयनतारा की पहली झलक आई, महाशक्ति के रूप में छा गईं अभिनेत्री
दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नयनतारा काफी वक्त से फिल्म 'मुकुथी अम्मान 2' को लेकर चर्चा में हैं। दशहरा 2025 के खास मौके पर निर्माताओं ने फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया है। 'मुकुथी अम्मान 2' का हिंदी शीर्षक 'महा शक्ति' रखा गया है। पोस्टर में नयनतारा महाशक्ति के अवतार में नजर आ रही हैं। हाथ में त्रिशूल लिए उनका रूप काफी दमदार है। फिल्म का निर्देशन सुंदर सी ने किया है ,जबकि इशरी के गणेश इसके निर्माता हैं।
100 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म
फिल्म 'मुकुथी अम्मन 2' का निर्माण वेल्स फिल्म इंटरनेशनल और अवनि सिनेमैक्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका बजट 100 करोड़ रुपये है। निर्माताओं ने एक बयान में कहा था कि 'महाशक्ति' एक स्वतंत्र कहानी है और एक बिल्कुल नई सिनेमाई फ्रेंचाइजी की शुरुआत का प्रतीक है। फिल्म की कहानी अच्छाई और बुराई पर आधारित होगी। नयनतारा के अलावा इस फिल्म में रेजिना कैसंड्रा, खुशबू सुंदर और कूल सुरेश भी अहम किरदार में हैं।
