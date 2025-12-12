रिश्ता पक्का होते ही बॉयफ्रेंड संग सैर-सपाटा पर निकलीं कृतिका कामरा, आपने देखा वीडियो?

उपस्थिति

कृतिका और गौरव की पहली सार्वजनिक उपस्थिति

कृतिका और गौरव ने रिश्ता आधिकारिक करने के बाद, पहली बार सार्वजनिक तौर पर उपस्थिति दर्ज कराई है। वीडियो में दोनों का लुक काफी कैजुअल नजर आ रहा है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लगे हैं। कृतिका और गौरव को साथ में देखकर प्रशंसक भी वीडियो पर दिल वाली इमोजी भेज रहे हैं। बता दें कि गौरव पेशे से क्रिकेट होस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें IPL के प्री-मैच शो और यूट्यूब शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' के लिए जाना जाता है।