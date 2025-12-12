रिश्ता पक्का होते ही बॉयफ्रेंड संग सैर-सपाटा पर निकलीं कृतिका कामरा, आपने देखा वीडियो?
क्या है खबर?
टीवी शो 'कितनी मोहब्बत हैं' की अभिनेत्री कृतिका कामरा इस वक्त खूब चर्चा में हैं। 12 दिसंबर को उनकी फिल्म 'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई है, जिसे लोगों ने ठीक-ठाक बताया है। दूसरी ओर, अभिनेत्री अपने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ सैर-सपाटा का आनंद उठा रही हैं। कृतिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर गौरव संग अपने रिश्ते की पुष्टि की है। वीडियो में दोनों को साथ देखकर उनके प्रशंसक भी काफी खुश हैं।
उपस्थिति
कृतिका और गौरव की पहली सार्वजनिक उपस्थिति
कृतिका और गौरव ने रिश्ता आधिकारिक करने के बाद, पहली बार सार्वजनिक तौर पर उपस्थिति दर्ज कराई है। वीडियो में दोनों का लुक काफी कैजुअल नजर आ रहा है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लगे हैं। कृतिका और गौरव को साथ में देखकर प्रशंसक भी वीडियो पर दिल वाली इमोजी भेज रहे हैं। बता दें कि गौरव पेशे से क्रिकेट होस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें IPL के प्री-मैच शो और यूट्यूब शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' के लिए जाना जाता है।
