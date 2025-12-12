'किस किसको प्यार करूं 2' पर आया जनता का फैसला, क्या कपिल शर्मा ने जीता दिल?

निर्देशन 'किस किसको प्यार करूं 2' का निर्देशन बेहतरीन 'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर काफी धमाकेदार था। कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें फिल्म भी खूब धमाकेदार लग रही है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अनुकल्प गोस्वामी ने संभाली है। सोशल मीडिया पर जनता ने उनके निर्देशन को तारीफ के काबिल बताया है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'यह 2 घंटे 22 मिनट का शुद्ध मनोरंजन है! कॉमेडी और अराजकता। कपिल शर्मा और पूरी कास्ट शानदार है। निर्देशन भी बेहतरीन है।'

it’s 2 hours 22 minutes of pure entertainment! comedy & chaos. @KapilSharmaK9 @HiraWarina and the entire cast are phenomenal. Superb direction by @GoswamiAnukalp



4 Stars



Watch Review 🔗https://t.co/eJnkHkcyuH — Kuldeep Gadhvi (@kuldeepgadhvi70) December 12, 2025

मनोरंजक कहानी ने जीता दर्शकों का दिल 'किस किसको प्यार करूं 2' में मनोरंजन की भरपूर डोज दी गई है। इस यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, 'फिल्म शुरू से आखिर तक कपिल शर्मा का शो लगती है। अपनी खास कॉमिक टाइमिंग और सहज स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है। कहानी पिछली फिल्म जैसी ही है, इस बार धार्मिक पहलू भी जोड़ा गया है। हालांकि कुछ ट्विस्ट पचाने में थोड़े मुश्किल हैं, फिर भी फिल्म मनोरंजन करने में कामयाब रहती है।'

⭐️⭐️⭐️⭐️/5#KKPK2 from start to finish is a full-on #KapilSharma show. He carries the entire film on his shoulders with his trademark comic timing and effortless screen presence. #ManjotSingh also delivers several effective punchlines that add to… pic.twitter.com/BJatPeKzDx — Asad (@KattarAaryan) December 11, 2025

खामियां फिल्म में गिनाई गई खामियां कुछ लोगाें को कपिल की फिल्म खास असरदार नहीं लग रही है। एक यूजर ने लिखा, 'कहानी में नयापन नहीं लगता है। कपिल अपना ही शो लेकर आ गए हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म पुरानी नहीं है, बल्कि यह बर्बाद करने का एक जीता-जागता उदाहरण है। कॉमेडी बिल्कुल गायब है, डायलॉग बेहद घटिया हैं, और ओवरएक्टिंग इतनी ज्यादा है कि इसे देखना शारीरिक रूप से दर्दभरा लगता है। सहायक कलाकार जरूरत से ज्यादा शोर मचा रहे हैं।'

From the very first frame, you realize you’re stuck in a cinematic nightmare.



The comedy is dead, the dialogues are maximum cringe, and the overacting… pic.twitter.com/08KSBsqdCM — Vishwajit Patil (@_PatilVishwajit) December 12, 2025