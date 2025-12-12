LOADING...
'किस किसको प्यार करूं 2' पर आया जनता का फैसला
'किस किसको प्यार करूं 2' पर आया जनता का फैसला

'किस किसको प्यार करूं 2' पर आया जनता का फैसला, क्या कपिल शर्मा ने जीता दिल?

लेखन ज्योति सिंह
Dec 12, 2025
01:55 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' की महा सफलता के बीच, 'किस किसको प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में कॉमेडियन कपिल शर्मा, 3 पत्नियों और गर्लफ्रेंड के साथ अपनी मजेदार कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं। पहला शो देखने के बाद दर्शकों ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियांए देखने को मिल रही हैं। कुछ ने फिल्म को बेहद मजेदार करार दिया है, जबकि कुछ लोगों ने खामियां गिनाई हैं।

निर्देशन

'किस किसको प्यार करूं 2' का निर्देशन बेहतरीन

'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर काफी धमाकेदार था। कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें फिल्म भी खूब धमाकेदार लग रही है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अनुकल्प गोस्वामी ने संभाली है। सोशल मीडिया पर जनता ने उनके निर्देशन को तारीफ के काबिल बताया है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'यह 2 घंटे 22 मिनट का शुद्ध मनोरंजन है! कॉमेडी और अराजकता। कपिल शर्मा और पूरी कास्ट शानदार है। निर्देशन भी बेहतरीन है।'

ट्विटर पोस्ट



मनोरंजक

कहानी ने जीता दर्शकों का दिल

'किस किसको प्यार करूं 2' में मनोरंजन की भरपूर डोज दी गई है। इस यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, 'फिल्म शुरू से आखिर तक कपिल शर्मा का शो लगती है। अपनी खास कॉमिक टाइमिंग और सहज स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है। कहानी पिछली फिल्म जैसी ही है, इस बार धार्मिक पहलू भी जोड़ा गया है। हालांकि कुछ ट्विस्ट पचाने में थोड़े मुश्किल हैं, फिर भी फिल्म मनोरंजन करने में कामयाब रहती है।'

ट्विटर पोस्ट



खामियां

फिल्म में गिनाई गई खामियां

कुछ लोगाें को कपिल की फिल्म खास असरदार नहीं लग रही है। एक यूजर ने लिखा, 'कहानी में नयापन नहीं लगता है। कपिल अपना ही शो लेकर आ गए हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म पुरानी नहीं है, बल्कि यह बर्बाद करने का एक जीता-जागता उदाहरण है। कॉमेडी बिल्कुल गायब है, डायलॉग बेहद घटिया हैं, और ओवरएक्टिंग इतनी ज्यादा है कि इसे देखना शारीरिक रूप से दर्दभरा लगता है। सहायक कलाकार जरूरत से ज्यादा शोर मचा रहे हैं।'

ट्विटर पोस्ट



फिल्म

'किस किसको प्यार करूं 2'

'किस किसको प्यार करूं 2' इसी नाम से 2015 में रिलीज फिल्म की दूसरी किस्त है। कपिल की इस फिल्म में हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, मनजोत सिंह और सुशांत सिंह प्रमुख किरदार में हैं। इसके अलावा, दिवंगत अभिनेता असरानी भी महत्वपूर्ण किरदार में नजर आए हैं। कहानी इस बार भी कपिल और उनकी अनजाने में हुईं 3 शादियों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इसका निर्माण रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मुस्तन की जोड़ी ने किया है।

