'फोर मोर शॉट्स प्लीज' सीजन 4 का ट्रेलर जारी, इस बार ड्रामा होगा भरपूर

ट्रेलर

इस तारीख को रिलीज होगी सीरीज

'फोर मोर शॉट्स प्लीज 4' का ट्रेलर 2 मिनट 31 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत सिद्धि, उमंग, दामिनी और अंजना से होती है। चारों एक-दूसरे को 6 महीने का समय देती हैं, जिससे वह अपनी जिंदगी में उस चीज पर काम कर सकें जिसे बदलने की जरूरत है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे चारों सहेलियां एक-दूसरे की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। यह सीरीज 19 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।