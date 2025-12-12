'फोर मोर शॉट्स प्लीज' सीजन 4 का ट्रेलर जारी, इस बार ड्रामा होगा भरपूर
क्या है खबर?
चर्चित वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का चौथा सीजन अपनी धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है। रिलीज तारीख के ऐलान के बाद इसका ट्रेलर जारी हो गया है। पिछले 3 सीजन के मुकाबले यह और ड्रामे के साथ आया है। सीरीज में कीर्ति कुल्हारी, मानवी गगरू, सयानी गुप्ता और बानी जे मुख्य किरदार में हैं। निर्देशन जोयिता पटपटिया ने किया है, जबकि निर्माण प्रितिश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया है।
ट्रेलर
इस तारीख को रिलीज होगी सीरीज
'फोर मोर शॉट्स प्लीज 4' का ट्रेलर 2 मिनट 31 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत सिद्धि, उमंग, दामिनी और अंजना से होती है। चारों एक-दूसरे को 6 महीने का समय देती हैं, जिससे वह अपनी जिंदगी में उस चीज पर काम कर सकें जिसे बदलने की जरूरत है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे चारों सहेलियां एक-दूसरे की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। यह सीरीज 19 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
December 12, 2025