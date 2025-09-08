LOADING...
शाहरुख खान के बाद 'किंग' के सेट से सुहाना खान का लुक हुआ लीक, देखिए तस्वीर 
'किंग' के सेट से सुहाना खान का लुक हुआ लीक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@suhanakhan2)

Sep 08, 2025
10:01 am
अभिनेता शाहरुख खान पिछले काफी समय से फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके जरिए शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे। शाहरुख के प्रशंसक उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। शाहरुख के बाद अब फिल्म 'किंग' के सेट से सुहाना का लुक लीक हो गया है।

'किंग' के सेट से सुहाना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह फिल्म की शूटिंग करती दिख रही हैं। 'किंग' में दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका निभा रही हैं। वह इसमें शाहरुख की पूर्व प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं। उधर अभिषेक बच्चन फिल्म के विलेन हैं। फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, रानी मुखर्जी और अरशद वारसी जैसे कलाकार भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे।

