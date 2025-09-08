शाहरुख खान के बाद 'किंग' के सेट से सुहाना खान का लुक हुआ लीक, देखिए तस्वीर 

किंग

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

'किंग' के सेट से सुहाना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह फिल्म की शूटिंग करती दिख रही हैं। 'किंग' में दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका निभा रही हैं। वह इसमें शाहरुख की पूर्व प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं। उधर अभिषेक बच्चन फिल्म के विलेन हैं। फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, रानी मुखर्जी और अरशद वारसी जैसे कलाकार भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे।