'बिग बॉस 19' में शहनाज गिल के भाई शहबाज की एंट्री, बने पहले वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी

बिग बॉस 19

भाई को छोड़ने आईं शहनाज गिल

'बिग बॉस 19' में शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा की एंट्री हो गई है। वह घर के पहले वाइल्ड कार्ड प्रतिभागी बने हैं। इस सप्ताह 'वीकएंड का वार' एपिसोड में 'बिग बॉस 13' की प्रतियोगी शहनाज पहुंचीं, जहां उन्होंने सलमान से गुजारिश की कि वे उनके भाई को 'बिग बॉस' में मौक दें। सलमान ने भी उनकी बात मानी। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।