होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19' में शहनाज गिल के भाई शहबाज की एंट्री, बने पहले वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी
'बिग बॉस 19' में शहबाज बदेशा की एंट्री (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shehnaazgill)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 08, 2025
09:41 am
क्या है खबर?

सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में भी प्रतियोगियों के बीच खूब तकरार और ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस बार 'वीकएंड का वार' एपिसोड काफी दिलचस्प रहा। इस सप्ताह कोई प्रतिभागी घर से बेघर नहीं हुआ है। दरअसल, शो के निर्माताओं ने इस बार किसी को घर से ना निकालने का फैसला लिया है। इसी के साथ 'बिग बॉस 19' में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो गई है।

बिग बॉस 19

भाई को छोड़ने आईं शहनाज गिल

'बिग बॉस 19' में शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा की एंट्री हो गई है। वह घर के पहले वाइल्ड कार्ड प्रतिभागी बने हैं। इस सप्ताह 'वीकएंड का वार' एपिसोड में 'बिग बॉस 13' की प्रतियोगी शहनाज पहुंचीं, जहां उन्होंने सलमान से गुजारिश की कि वे उनके भाई को 'बिग बॉस' में मौक दें। सलमान ने भी उनकी बात मानी। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।

