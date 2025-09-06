टाइगर श्रॉफ की पिछली 5 फिल्मों का ये रहा लेखा-जोखा, 'बागी 4' से बढ़ीं उम्मीदें 

बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'बागी' की चौथी कड़ी ' बागी 4 ' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ए हर्ष के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ , संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में टाइगर जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। आइए इस कड़ी में हम टाइगर की सिनेमाघरों में आईं पिछली 5 फिल्मों और बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन के बारे में बताते हैं।

#1 'सिंघम अगेन' पिछली बार टाइगर को फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करे नजर आए। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर ने अभिनय किया था। 350 करोड़ रुपये की लागत में बनी 'सिंघम अगेन' ने दुनियाभर में 372.4 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

#2 'बड़े मियां छोटे मियां' साल 2024 में टाइगर फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' लेकर आए थे, जिसमें वह अक्षय कुमार और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आए। अली अब्बास जफर ने फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में मानुषी छिल्लर, अलाया एफ और रोनित रॉय ने भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह मुंह के बल गिरी। 'बड़े मियां छोटे मियां' ने दुनियाभर में 111.49 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

#3 'गणपथ' विकास बहल के निर्देशन में बनी फिल्म 'गणपथ' 20 अक्टूबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और कृति सैनन जैसे कलाकार भी नजर आए थे। हालांकि, टाइगर की यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 'गणपथ' ने दुनियाभर में केवल 18 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं इस फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रुपये लगे थे। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म मौजूद है।

#4 'हीरोपंती 2' टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'हीरोपंती 2' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह था, लेकिन पर्दे पर आते ही पूरा माहौल ठंडा हो गया। अहमद खान ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, वहीं साजिद नाडियाडवाला इसके निर्माता थे। 80 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में केवल 28 करोड़ रुपये कमाए थे। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।