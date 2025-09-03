कार्तिक आर्यन ने अलीबाग में खरीदी 2 करोड़ रुपये की जमीन, बने अमिताभ बच्चन के पड़ोसी
कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जो न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनकी आलीशान लाइफस्टाइल भी खूब सुर्खियां बटोरती है। वह इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल हैं। अब खबर आ रही है कि कार्तिक ने पहली बार अलीबाग में करोड़ों की जमीन खरीदी है। गौरतलब है कि अलीबाग मुंबई में स्थित एक समुद्री तटीय शहर है।
जल्द घर बनाएंगे कार्तिक
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्तिक ने शैटॉ डे अलीबाग में 2 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उनकी यह प्रॉपर्टी 2,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है। कार्तिक यह जमीन खरीदकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री कृति सैनन जैसे सितारों के पड़ोसी बन गए हैं। इस खबर की पुष्टि खुद कार्तिक ने की है। उन्होंने बताया कि वह जल्द अलीबाग में अपना घर बनाने के योजना बना रहे हैं।
कार्तिक ने जताई खुशी
कार्तिक ने कहा, "अलीबाग आज निवेश करने के लिए सबसे रोमांचक जगहों में से एक बन गया है। मैं वहां अपना घर बनाऊंगा। यह पहली बार है, जब मैंने जमीन में निवेश किया है। मुझे अभिनंदन लोढ़ा हाउस पर पूरा भरोसा है। मुझे इस निवेश पर खुशी है।" काम के मोर्चे पर बात करें तो कार्तिक जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे। उनके पास अनुराग बसु की एक रोमांटिक फिल्म भी है।