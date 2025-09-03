कार्तिक आर्यन ने अलीबाग में खरीदी जमीन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kartikaaryan)

कार्तिक आर्यन ने अलीबाग में खरीदी 2 करोड़ रुपये की जमीन, बने अमिताभ बच्चन के पड़ोसी

लेखन दीक्षा शर्मा 08:13 pm Sep 03, 202508:13 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जो न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनकी आलीशान लाइफस्टाइल भी खूब सुर्खियां बटोरती है। वह इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल हैं। अब खबर आ रही है कि कार्तिक ने पहली बार अलीबाग में करोड़ों की जमीन खरीदी है। गौरतलब है कि अलीबाग मुंबई में स्थित एक समुद्री तटीय शहर है।