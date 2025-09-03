'द बंगाल फाइल्स' वाले विवेक अग्निहोत्री की पिछली 5 फिल्मों का ऐसा है लेखा-जोखा
क्या है खबर?
निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पिछले कुछ समय से फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं और कुछ का तो मानना है कि ये बॉक्स ऑफिस पर 'द कश्मीर फाइल्स' से भी बड़ा धमाका करेगी। विवेक अब तक कई सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। आइए जानें उनकी पिछली 5 फिल्मों का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल।
#1
'द वैक्सीन वॉर'
विवेक की सिनेमाघरों में आई पिछली फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' थी, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। यह उस दौर में भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे और समर्पण को दिखाती है, जब चारों तरफ तबाही मची हुई थी। देश में कोरोना वायरस लाशों के ढेर लगा रहा था और त्राहि-त्राहि मची हुई थी। 10 करोड़ रुपये के बजट वाली यह फिल्म दुनियाभर में बस 14 करोड़ रुपये कमा पाई थी। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।
#2
'द कश्मीर फाइल्स'
विवेक साल 2022 में 'द कश्मीर फाइल्स' लेकर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। बिल्कुल शांति, बिना किसी शोर शराबे के रिलीज हुई यह फिल्म कश्मीरी पंडिताें पर हुए अत्याचार को दिखाती है। 15 से 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपये कमाए थे। ये उनकी करियर की सबसे सफल और सबसे कमाऊ फिल्म है। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ZEE5 पर देखी जा सकती है।
#3
'द ताशकंद फाइल्स'
साल 2019 में विवेक के निर्देशन में बनी फिल्म 'द ताशकंद फाइल्स' रिलीज हुई थी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, पल्लवी जोशी और श्वेता बसु प्रसाद जैसे कलाकार नजर आए। फिल्म ने दर्शकों को बांधे रखा और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। 7 करोड़ रुपये के बजट में इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपये कमाए थे। ये फिल्म ZEE5 पर है।
#4 और #5
'जुनूनियत' और 'बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम'
विवेक की साल 2016 में आई फिल्म 'जुनूनियत' में पुलकित सम्राट और यामी गौतम मुख्य भूमिका में थे। 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म महज 4 करोड़ रुपये कमा पाई थी। उसी साल आई उनकी फिल्म 'बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम' बॉक्स ऑफिस पर बेशक फेल हो गई, लेकिन जकार्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विवेक को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक और निर्देशक के सम्मान से नवाजा गया था। यह फिल्म ZEE5 पर मौजूद है।