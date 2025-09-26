कार्तिक आर्यन ने माता-पिता के साथ मिलकर मुंबई में खरीदा दफ्तर, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश 

रिपोर्ट

करोड़ों में हुआ सौदा

स्क्वायर यार्ड्स के अनुसार, कार्तिक ने अपने माता-पिता (माला और मनीष) के साथ मिलकर मुंबई के अंधेरी में 13 करोड़ रुपये का आलीशान ऑफिस स्पेस खरीदा है। सितंबर, 2025 को ये सौदा पक्का हुआ था। यह दफ्तर 1,905 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस दफ्तर में उन्हें 3 कार पार्किंग स्पेस भी मिले हैं। इसमें कार्तिक ने 78 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये की पंजीकरण फीस चुकाई है। इस दफ्तर का नाम 'सिग्नेचर बाय लोटस' है।