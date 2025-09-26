कार्तिक आर्यन ने माता-पिता के साथ मिलकर मुंबई में खरीदा दफ्तर, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जो न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनकी आलीशान लाइफस्टाइल भी खूब सुर्खियां बटोरती है। कार्तिक इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल हैं। अब खबर आ रही है कि कार्तिक ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक नया दफ्तर खरीद लिया है। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।
रिपोर्ट
करोड़ों में हुआ सौदा
स्क्वायर यार्ड्स के अनुसार, कार्तिक ने अपने माता-पिता (माला और मनीष) के साथ मिलकर मुंबई के अंधेरी में 13 करोड़ रुपये का आलीशान ऑफिस स्पेस खरीदा है। सितंबर, 2025 को ये सौदा पक्का हुआ था। यह दफ्तर 1,905 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस दफ्तर में उन्हें 3 कार पार्किंग स्पेस भी मिले हैं। इसमें कार्तिक ने 78 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये की पंजीकरण फीस चुकाई है। इस दफ्तर का नाम 'सिग्नेचर बाय लोटस' है।
काम
ये हैं कार्तिक की आगामी फिल्में
कार्तिक पिछले काफी समय से फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं। इसमें कार्तिक की जोड़ी अनन्या पांडे के साथ बनी है। दोनों इस फिल्म में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाएंगे। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही यह फिल्म 31 दिसंबर को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इसके अलावा कार्तिक के पास अनुराग बसु की एक रोमांटिक फिल्म भी है। इस फिल्म में श्रीलीला उनकी जोड़ीदार हैं।