कार्तिक आर्यन ने फिर लव रंजन से मिलाया हाथ, एक और धांसू फिल्म लाने को तैयार

अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। वह बॉलीवुड के उन कलाकारों में शुमार हैं, जिन्होंने बाहरी होने के बावजूद अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और खूब नाम कमाया। आने वाले दिनों में जहां अनुराग बसु के साथ उनकी फिल्म आ रही है, वहीं 'नागजिला' भी उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शुमार है। अब खबर है कि कार्तिक फिर अपने प्रिय निर्देशक लव रंजन से हाथ मिला रहे हैं।

शुरुआत लव ने ही कार्तिक को कराए थे बॉलीवुड के दर्शन कार्तिक ने पहली बार लव के साथ फिल्म 'प्यार का पंचनामा' में काम किया था। इसी फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था और इसी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था। फिल्म में बाेले गए अपने साढ़े 5 मिनट के मोनोलॉग से कार्तिक छा गए थे और खासकर युवाओं के बीच उनका नाम खूब सुर्खियों में था। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अब कार्तिक और लव फिर एक फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं।

रिलीज कब रिलीज होगी फिल्म? कार्तिक और लव पिछले काफी समय से नई-नई कहानियाें पर चर्चा कर रहे थे और अब आखिरकार उन्हें वो स्क्रिप्ट मिल गई है, जिसके जरिए पर्दे पर निर्देशक और अभिनेता की ये हिट जोड़ी एक बार फिर कमाल दिखाने के लिए तैयार है। दोनों साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। फिलहाल इसके प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। फिल्म अगले साल तक सिनेमाघरों में उतर सकती है।

बबही लव रंजन की इन 2 फिल्मों में भी काम कर चुके कार्तिक लव की फिल्म 'प्यार का पंचनामा 2' के हीरो भी कार्तिक ही थे। नुसरत भरूचा और सनी सिंह जैसे कलाकारों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 2018 में लव और कार्तिक फिल्म 'सोनू के टूीटू की स्वीटी' के लिए साथ आए थे, जिसका बजट महज 25 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। अब 7 साल बाद कार्तिक और लव फिर बॉक्स ऑफिस लूटने आ रहे हैं।