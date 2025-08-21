कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की जोड़ी वाली फिल्म फिर टली, अब कहां फंसा पेंच?

अभिनेता कार्तिक आर्यन और श्रीलीला पिछले काफी समय से एक रोामंटिक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है। पहले यह फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर फिल्म दर्शकों के बीच आने वाली थी। फिर खबर आई कि ये 2026 में वैलेंटाइन के मौके पर सिनेमाघरों का रुख करेगी और अब इसकी रिलीज फिर टल गई है। फिल्म टलने की वजह भी सामने आ गई है।

रिपोर्ट अब अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी फिल्म मिड डे के मुताबिक, अनुराग बसु के निर्देशन में बन रही कार्तिक और श्रीलीला की इस फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। कई शेड्यूल और त्योहारों में देरी के बाद अब इसकी रिलीज अप्रैल, 2026 तक के लिए टल गई है। फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा अब भी बचा हुआ है। इस महीने गणपति उत्सव के बाद 45 दिनों के शेड्यूल में फिल्म की शूटिंग पूरी करने की योजना है। यह फिल्म का फाइनल शेड्यूल होगा।

शूटिंग बिना किसी ब्रेक के शूट करेंगे कार्तिक प्रोडक्शन टीम के एक सदस्य ने बताया कि दिवाली तक बिना किसी ब्रेक के लगातार फिल्म की शूटिंग होगी, ताकि अप्रैल तक किस भी सूरत में इसे रिलीज किया जा सके। उसके बाद पोस्ट-प्रोडक्शन का काम होगा। फिल्म पहले दिवाली, 2025 में रिलीज होने वाली थी। इसके बाद खबर आई कि 13 फरवरी 2026 को यह सिनेमाघरों में दस्तक देगी, लेकिन फरवरी तक फिल्म का काम खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे अब अप्रैल में दर्शकों के बीच लाया जाएगा।

जोड़ी फिल्म के लिए पहली बार साथ आए कार्तिक-श्रीलीला यह एक म्यूजिकल लव स्टोरी होगी, जिसका संगीत प्रीतम ने दिया है। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह 'आशिकी' का तीसरा भाग 'आशिकी 3' है। हालांकि, निर्माताओं की तरफ से कोई से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भूषण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। इस रोमांटिक फिल्म के लिए कार्तिक और श्रीलीला पहली बार साथ आए हैं। अब देखना होगा कि ये जोड़ी पर्दे पर धमाल मचा पाती है या नहीं।