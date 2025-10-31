LOADING...
'चांद मेरा दिल' की रिलीज तारीख जारी, इस दिन साथ आएंगे अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी
लेखन ज्योति सिंह
Oct 31, 2025
03:10 pm
अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज पर अपडेट आखिरकार जारी कर दिया गया है। 'किल' के बाद, धर्मा प्रोडक्शन के तले बनी इस फिल्म से करण जौहर ने एक बार फिर, लक्ष्य पर दांव लगाया है। अनन्या तो पहले से उनकी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' की छात्रा रह चुकी हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान विवेक सोनी ने संभाली है। दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों में किस दिन आएगी, आइए जानते हैं।

पहली बार अनन्या संग रोमांस करेंगे लक्ष्य

बता दें कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से मशहूर हुए लक्ष्य को पहली बार, अभिनेत्री अनन्या के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते हुए देखा जाएगा। निर्माताओं ने 'चांद मेरा दिल' की रिलीज के लिए 10 अप्रैल, 2026 की तारीख चुनी है। पहले इस तारीख में वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज हो रही थी, लेकिन उसे खिसकाकर 5 जून, 2026 कर दिया गया है। इसलिए 'चांद मेरा दिल' के लिए फिलहाल रास्ता साफ हो गया है।

