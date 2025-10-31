'चांद मेरा दिल' की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: एक्स/@BoxOfficeWorldwide)

'चांद मेरा दिल' की रिलीज तारीख जारी, इस दिन साथ आएंगे अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी

लेखन ज्योति सिंह 03:10 pm Oct 31, 202503:10 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज पर अपडेट आखिरकार जारी कर दिया गया है। 'किल' के बाद, धर्मा प्रोडक्शन के तले बनी इस फिल्म से करण जौहर ने एक बार फिर, लक्ष्य पर दांव लगाया है। अनन्या तो पहले से उनकी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' की छात्रा रह चुकी हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान विवेक सोनी ने संभाली है। दोनों की जोड़ी सिनेमाघरों में किस दिन आएगी, आइए जानते हैं।