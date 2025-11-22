पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, 37 की उम्र में चल बसे
क्या है खबर?
मनोरंजन जगत से एक बुरी खबर सामने आ रही है। मशहूर पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की 21 नवंबर की रात सड़क हादसे में इस दुनिया से चल बसे। हादसा मानसा में तब हुआ, जब उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हरमन की मौके पर ही मौत हो गई। हरमन की उम्र मात्र 37 साल थी। उनके जाने से संगीत जगत में सन्नाटा पसर गया है।
दुखद
शूटिंग से लौटते वक्त हुआ हादसा
PTC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दर्दनाक हादसा मानसा जिले के ख्याला गांव के पास हुआ। घटना मानसा-पटियाला रोड पर हुई, जब हरमन की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। हादसा बेहद गंभीर था। टक्कर इतनी तेज थी कि इस दुर्घटना में हरमन मौके पर ही जिंदगी की जंग हार गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हरमन रात को शूटिंग से अपने गांव ख्याला कलीं लौट रहे थे।
परिचय
हरमन सिद्धू कौन थे?
हरमन पंजाबी संगीत इंडस्ट्री के मशहूर गायक थे। वो पंजाब के मानसा जिले के ख्याला गांव के रहने वाले थे। हरमन को पहचान 'पेपर या प्यार' गाने के जरिए मिली, जिसमें उन्होंने मिस पूजा के साथ परफॉर्म किया था। इसके अलावा उन्होंने 'बेबे बापू', 'बब्बर शेर', 'कोई चक्कर नहीं' और 'मुल्तान वर्सेज रूस' जैसे कई हिट गाने गाए। हरमन अपने पीछे पत्नी और एक बेटी छोड़ गए हैं। उनके परिवार ने अभी उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है।