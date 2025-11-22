गायक हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत

पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, 37 की उम्र में चल बसे

लेखन नेहा शर्मा 03:03 pm Nov 22, 202503:03 pm

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक बुरी खबर सामने आ रही है। मशहूर पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की 21 नवंबर की रात सड़क हादसे में इस दुनिया से चल बसे। हादसा मानसा में तब हुआ, जब उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हरमन की मौके पर ही मौत हो गई। हरमन की उम्र मात्र 37 साल थी। उनके जाने से संगीत जगत में सन्नाटा पसर गया है।