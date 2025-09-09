तनीषा मुखर्जी बाहरी कलाकारों को लेकर ये क्या कह गईं? खुद को बताया 'बॉलीवुड की बच्ची'

अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी और काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने हाल ही में नेपोटिज्म पर कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बड़े बोल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। तनीषा ने साफ कहा है कि उन्हें नेपो बेबीज यानी स्टार किड्स से प्यार है। इसी के साथ उन्होंने बाहरी कलाकारों की आलोचना की। उनके मुताबिक, बाहर से आने वाले कलाकार इंडस्ट्री से सिर्फ लेते हैं। वो बॉलीवुड के प्रति वफादार नहीं होते।

दो टूक मुझे इस इंडस्ट्री में पैदा हुए लोगों से प्यार- तनीषा पिंकविला से तनीषा बोलीं, "हम स्टार किड्स को सजा क्यों दी जा रही है? ये बात मुझे बहुत दुख पहुंचाती है, क्योंकि मैं बॉलीवुड की बच्ची हूं। मुझे अपनी इंडस्ट्री से प्यार है। मुझे अपनी फिल्म बिरादरी से प्यार है। मुझे अपनी बिरादरी में आने वाले लोग पसंद हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में पैदा हुए लोग पसंद हैं। मुझे अपने नेपो बेबीज से प्यार है और मैं जानना चाहती हूं कि हमें क्यों आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है?"

सराहना तनीषा बोलीं- हम स्टार किड्स इंडस्ट्री को देने आते है 47 वर्षीय तनीषा ने कहा, "मैं आपको एक बात साफ-साफ बता दूं कि जब आप किसी फिल्मी परिवार से आते हैं तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। आप इंडस्ट्री से 'लेने' के लिए नहीं आते। आप एक्टर बनना चाहते हैं, निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्माता बनना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को कुछ देने के बारे में ही सोचेंगे।" उन्होंने कहा कि बाहरी लोग इंडस्ट्री को देने के बजाय लेने के लिए आते हैं।