तनीषा मुखर्जी बाहरी कलाकारों को लेकर ये क्या कह गईं? खुद को बताया 'बॉलीवुड की बच्ची'
अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी और काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने हाल ही में नेपोटिज्म पर कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बड़े बोल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। तनीषा ने साफ कहा है कि उन्हें नेपो बेबीज यानी स्टार किड्स से प्यार है। इसी के साथ उन्होंने बाहरी कलाकारों की आलोचना की। उनके मुताबिक, बाहर से आने वाले कलाकार इंडस्ट्री से सिर्फ लेते हैं। वो बॉलीवुड के प्रति वफादार नहीं होते।
मुझे इस इंडस्ट्री में पैदा हुए लोगों से प्यार- तनीषा
पिंकविला से तनीषा बोलीं, "हम स्टार किड्स को सजा क्यों दी जा रही है? ये बात मुझे बहुत दुख पहुंचाती है, क्योंकि मैं बॉलीवुड की बच्ची हूं। मुझे अपनी इंडस्ट्री से प्यार है। मुझे अपनी फिल्म बिरादरी से प्यार है। मुझे अपनी बिरादरी में आने वाले लोग पसंद हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में पैदा हुए लोग पसंद हैं। मुझे अपने नेपो बेबीज से प्यार है और मैं जानना चाहती हूं कि हमें क्यों आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है?"
तनीषा बोलीं- हम स्टार किड्स इंडस्ट्री को देने आते है
47 वर्षीय तनीषा ने कहा, "मैं आपको एक बात साफ-साफ बता दूं कि जब आप किसी फिल्मी परिवार से आते हैं तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। आप इंडस्ट्री से 'लेने' के लिए नहीं आते। आप एक्टर बनना चाहते हैं, निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्माता बनना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को कुछ देने के बारे में ही सोचेंगे।" उन्होंने कहा कि बाहरी लोग इंडस्ट्री को देने के बजाय लेने के लिए आते हैं।
"बाहरी लोग इंडस्ट्री के प्रति वफादार नहीं होते"
तनीषा बोलीं, "जो लोग बाहर से आते हैं, वे हमारी इंडस्ट्री के प्रति कोई वफादारी नहीं रखते। वो लेने के लिए आते हैं। शायद अगर उनके बच्चों हों और उनके बच्चे इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहें तो वे कुछ वापस देने के बारे में सोचेंगे। चाहे रोहित शेट्टी हों या फिर मेरे जीजा अजय देवगन, वे स्टंट करने वालों का ध्यान रखते हैं। इंडस्ट्री के परिवार ऐसी फिल्में बनाते हैं, जो इंडस्ट्री को कुछ वापस दें, इंडस्ट्री को पोषित करे।"
तनीषा की बॉलीवुड में नहीं गली दाल
बता दें कि तनीषा न सिर्फ एक स्टार किड है, बल्कि उनके परिवार के कई लोगों ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है। उनकी मां तनुजा के साथ-साथ बहन काजोल और चचेरी बहन रानी मुखर्जी एक नामी अभिनेत्री हैं। उनके जीजा अजय देवगन भी सुपरस्टार हैं, लेकिन तनीषा का करियर ऐसा नहीं रहा। फिल्म 'Sssshh' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाली तनीषा को कुछ फिल्में तो मिलीं, लेकिन वो खुद को स्थापित नहीं कर पाईं।