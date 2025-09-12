भारत में रिलीज होगी 'अबीर गुलाल' (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vaanikapoor)

फवाद खान और वाणी कपूर की 'अबीर गुलाल' आखिरकार भारत में हो रही रिलीज, जानिए कब

लेखन दीक्षा शर्मा 05:23 pm Sep 12, 202505:23 pm

क्या है खबर?

फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' पर खूब विवाद हुआ था। विवाद की वजह थी कि इसमें काम करने वाले पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान। बढ़ते विवाद को देखते हुए इस फिल्म को 12 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज किया गया है और अब यह फिल्म आखिरकार भारत में रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ फिल्म 'अबीर गुलाल' की रिलीज तारीख भी सामने आ गई है। आइए जानते हैं यह फिल्म भारत में कब रिलीज होगी।