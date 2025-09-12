फवाद खान और वाणी कपूर की 'अबीर गुलाल' आखिरकार भारत में हो रही रिलीज, जानिए कब
फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' पर खूब विवाद हुआ था। विवाद की वजह थी कि इसमें काम करने वाले पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान। बढ़ते विवाद को देखते हुए इस फिल्म को 12 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज किया गया है और अब यह फिल्म आखिरकार भारत में रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ फिल्म 'अबीर गुलाल' की रिलीज तारीख भी सामने आ गई है। आइए जानते हैं यह फिल्म भारत में कब रिलीज होगी।
26 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'अबीर गुलाल' को 26 सितंबर, 2025 को भारत में रिलीज किया जाएगा। एक सूत्र ने कहा, "अबीर गुलाल 12 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज हो गई है। इंडियन स्टोरीज लिमिटेड (UK) की टीम ने अब इसे भारत में रिलीज करने की योजना बनाई है। यह फिल्म 26 सितंबर को भारत में रिलीज होगी। निर्माताओं को उम्मीद है कि यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी।"
9 मई, 2025 को रिलीज होने वाली थी फिल्म
'अबीर गुलाल' का टीजर आने के बाद से ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(MNS) इस फिल्म का बहिष्कार कर रही थी। जैसे ही फिल्म के रिलीज होने की जानकारी सामने आई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यह फिल्म 9 मई, 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली थी। बता दें कि 'अबीर गुलाल' में फवाद की जोड़ी पहली बार वाणी कपूर के साथ बनी हैं, वहीं रिद्धि डोगरा और सोनी राजदान भी इसका हिस्सा हैं।