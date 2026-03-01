करण औजला और एपी ढिल्लों लाइव प्रस्तुति से फिर जीतेंगे दिल, माल्टा में मचाएंगे धमाल 

करण औजला और एपी ढिल्लों 'ब्रेकिंग बॉर्डर्स' महोत्सव में देंगे प्रस्तुति

लेखन ज्योति सिंह 12:14 am Mar 07, 202612:14 am

क्या है खबर?

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 ग्लोबल सितारे करण औजला और एपी ढिल्लों फिर धमाल मचाएंगे। हाल ही में, करण का मुंबई कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें एपी ने शिरकत करते हुए तहलका मचा दिया था। दोनों की जुबलबंदी को देखकर उनके आगामी सहयोग को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं। अब खबर है कि करण और एपी, माल्टा में आयोजित होने वाले 'ब्रेकिंग बॉर्डर्स' महोत्सव में दमदार प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। यह महोत्सव सितंबर, 2026 में आयोजित होगा।