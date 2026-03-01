करण औजला और एपी ढिल्लों लाइव प्रस्तुति से फिर जीतेंगे दिल, माल्टा में मचाएंगे धमाल
क्या है खबर?
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 ग्लोबल सितारे करण औजला और एपी ढिल्लों फिर धमाल मचाएंगे। हाल ही में, करण का मुंबई कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें एपी ने शिरकत करते हुए तहलका मचा दिया था। दोनों की जुबलबंदी को देखकर उनके आगामी सहयोग को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं। अब खबर है कि करण और एपी, माल्टा में आयोजित होने वाले 'ब्रेकिंग बॉर्डर्स' महोत्सव में दमदार प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। यह महोत्सव सितंबर, 2026 में आयोजित होगा।
महोत्सव
3 से 6 सितंबर, 2026 तक चलेगा सबसे बड़ा महोत्सव
'ब्रेकिंग बॉर्डर्स' महोत्सव का आयोजन 3 से 6 सितंबर, 2026 तक भूमध्य सागर में स्थित माल्टा द्वीप पर होगा। कार्यक्रम में दुनिया भर से दक्षिण एशियाई संगीत प्रेमियों को एक साथ लाने की तैयारी है। दरअसल, पिछले संस्करणों को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद, आयोजकों ने इस साल के लिए और बड़े आयोजन योजना बनाई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में लाइव संगीत कार्यक्रमों के अलावा, पर्यटन स्थल का अनुभव भी शामिल है।
प्रस्तुति
जानिए कब होगा लाइव प्रस्तुति का आयोजन
महोत्सव में सबसे आगे गायक करण हैं जो 4 सितंबर (शुक्रवार) और 6 सितंबर (रविवार) को अलग-अलग गानों के साथ परफॉर्म करेंगे और महोत्सव में इतिहास रचेंगे। वहीं एपी की पुष्टि 5 सितंबर (शनिवार) के लिए की गई है। इस शानदार रात का हिस्सा बनने के लिए फैंस अभी से उतावले हो रहे हैं। इन दोनों के अलावा, महोत्सव में जैस्मीन सैंडलस, सुखा, तेगी पन्नू, प्रभा, पंजाबी एमसी, हरकीरत संघा, द प्रोफेसी और मिस पूजा जैसे कलाकार भी शामिल हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
March 6, 2026