भारत में धूम मचाएंगे एपी ढिल्लों (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@apdhillon)

गायक एपी ढिल्लों ने किया भारत दौरे का ऐलान, जानिए कब और कहां देंगे प्रस्तुति

लेखन दीक्षा शर्मा 06:07 pm Sep 24, 202506:07 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक और रैपर एपी ढिल्लों ने अपने भारत दौरे का ऐलान किया है। इसके साथ उन्होंने तारीखों की भी घोषणा कर दी है। ढिल्लों के इस दौरे का नाम 'वन ऑफ वन' है, जो 8 अलग-अलग शहरों में होने जा रहा है। ढिल्लों के इस दौरे के टिकट बुकमायशो पर वीजा कार्डधारक 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से बुक कर सकते हैं, जबकि आम दर्शकों के लिए सामान्य बिक्री 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।