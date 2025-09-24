गायक एपी ढिल्लों ने किया भारत दौरे का ऐलान, जानिए कब और कहां देंगे प्रस्तुति
क्या है खबर?
पंजाबी गायक और रैपर एपी ढिल्लों ने अपने भारत दौरे का ऐलान किया है। इसके साथ उन्होंने तारीखों की भी घोषणा कर दी है। ढिल्लों के इस दौरे का नाम 'वन ऑफ वन' है, जो 8 अलग-अलग शहरों में होने जा रहा है। ढिल्लों के इस दौरे के टिकट बुकमायशो पर वीजा कार्डधारक 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से बुक कर सकते हैं, जबकि आम दर्शकों के लिए सामान्य बिक्री 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।
दौरा
इन शहरों में ढिल्लों मचाएंगे धमाल
ढिल्लों ने खुद इंस्टाग्राम पर 'वन ऑफ वन' दौरे से जुड़ी जानकारी दी है। ढिल्लों का यह दौरा 5 दिसंबर से अहमदाबाद से शुरू होगा। 7 दिसंबर को गायक दिल्ली और 12 दिसंबर को लुधियाना में धूम मचाएंगे। वह 14 दिसंबर को पुणे और 19 दिसंबर को बेंगलुरु में प्रस्तुति देंगे। 21 दिसंबर को कोलकाता और 26 दिसंबर को मुंबई में भी ढिल्लों का धमाल देखने को मिलेगा। बता दें, ढिल्लों का आखिरी दौरा 28 दिसंबर को जयपुर में होगा।
#APDhillon #oneofone #tour pic.twitter.com/xI1WOOD0QI— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 24, 2025