कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर जारी, हंसा-हंसाकर कर देगा लोटपोट

'किस किसको प्यार करूं 2' दिसंबर में हो रही रिलीज

'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर 2 मिनट और 57 सेकंड का है, जिसमें दिवंगत अभिनेता असरानी भी हैं। फिल्म में इस बार भी कपिल, 4 लड़कियों के प्यार में उलझे और एक-दूसरे से बचते दिखाई देंगे। यह चारों कोई और नहीं, बल्कि हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान हैं। अभिनेता मनजोत सिंह और सुशांत सिंह भी अहम किरदार में हैं। कपिल की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।