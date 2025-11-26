कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर जारी, हंसा-हंसाकर कर देगा लोटपोट
क्या है खबर?
कॉमेडियन-अभिनेता कपिल शर्मा की आगामी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' काफी समय से लोगों का ध्यान खींच रही थी। आखिरकार निर्माताओं ने मनोरंजन से भरपूर फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। 2015 में इस फिल्म की पहली किस्त रिलीज हुई थी जिसने लोगों को खूब प्यार बटोरा था। अब दूसरी किस्त के साथ कपिल अपनी दुल्हनियों की टोली के साथ लौट आए हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान अनुकल्प गोस्वामी ने संभाली है।
रिलीज
'किस किसको प्यार करूं 2' दिसंबर में हो रही रिलीज
'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर 2 मिनट और 57 सेकंड का है, जिसमें दिवंगत अभिनेता असरानी भी हैं। फिल्म में इस बार भी कपिल, 4 लड़कियों के प्यार में उलझे और एक-दूसरे से बचते दिखाई देंगे। यह चारों कोई और नहीं, बल्कि हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान हैं। अभिनेता मनजोत सिंह और सुशांत सिंह भी अहम किरदार में हैं। कपिल की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Official trailer of #KisKiskoPyaarKaroon2 Out Now:— MOHIT_R.C (@Mohit_RC_91) November 26, 2025
👉 https://t.co/LVLxdYf3kT
Starring: Kapil Sharma, Manjot Singh, Hira Warina, Tridha Choudhary, Parul Gulati and others.
Experience this laugh riot with your entire family in cinemas on 12th December 2025 🤣🤣 pic.twitter.com/c46O5kHSsv