जावेद जाफरी की 'मायासभा' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी सामने आई
क्या है खबर?
'तुम्बाड' जैसी सफल फिल्म बना चुके निर्देशक अनिल बर्वे अपनी आगामी फिल्म 'मायासभा' से चर्चा में हैं। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी को मुख्य किरदार में देखा जाएगा। कुछ हफ्ते पहले ही निर्माताओं की तरफ से इसका मोशन पोस्टर जारी किया गया था। अब 'मायासभा' का टीजर जारी कर दिया गया है। साथ ही रिलीज की तारीख का खुलासा भी हो गया है। निर्माताओं का दावा है कि फिल्म गहरे रहस्य और रोमांच से भरपूर होगी।
रिलीज
'मायासभा' अगले साल रिलीज को तैयार
'मायासभा' का टीजर जारी करते हुए लिखा गया, 'लंबे समय से दबा सोना दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कुंजी अब केवल धूम्र-राक्षस के खंडित दिमाग में मौजूद है। आप उस रसातल में कितनी दूर तक जाएंगे जिसने उसे बनाया है?' इसमें डरावने दृश्य के साथ जावेद की आवाज है, जो कहते हैं, "मैं तुम पर रौब जमाऊंगा।" 'मायासभा' की झलक ने लोगों को उत्साहित कर दिया है। यह फिल्म 16 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे…— rahi anil barve (@BarveRahi) November 26, 2025
एक दिन ऐसा आएगा — मैं रौंदूँगी तोहे। In the abandoned theatre’s abyss… the long-buried gold waits to be claimed.
The key exists now only in the fractured mind of a smoke-demon. How far will you go into the abyss that made him? pic.twitter.com/DA92YqH8hY