जावेद जाफरी की 'मायासभा' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी सामने आई

लेखन ज्योति सिंह 01:19 pm Nov 26, 202501:19 pm

क्या है खबर?

'तुम्बाड' जैसी सफल फिल्म बना चुके निर्देशक अनिल बर्वे अपनी आगामी फिल्म 'मायासभा' से चर्चा में हैं। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी को मुख्य किरदार में देखा जाएगा। कुछ हफ्ते पहले ही निर्माताओं की तरफ से इसका मोशन पोस्टर जारी किया गया था। अब 'मायासभा' का टीजर जारी कर दिया गया है। साथ ही रिलीज की तारीख का खुलासा भी हो गया है। निर्माताओं का दावा है कि फिल्म गहरे रहस्य और रोमांच से भरपूर होगी।