कपिल शर्मा ने 'धुरंधर' पर फोड़ा 'किस किस को प्यार करूं 2' की असफलता का ठीकरा
क्या है खबर?
कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को रिलीज हुए 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन निर्माताओं ने इसे फिर से सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है। ये अचानक उठाया गया कदम दर्शकों और ट्रेड पंडितों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। फिल्म को न तो दर्शकों से खास प्रतिक्रिया मिली और ना ही बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू चला। अब कपिल की टीम ने फिल्म की असफलता पर बयान जारी किया है।
बयान
कपिल की टीम ने जारी किया बयान
कपिल की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' 14 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी। ये उनकी 2015 में आई हिट फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' का सीक्वल है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। अब कपिल की टीम ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिली, क्योंकि बड़े बजट और ज्यादा लोकप्रिय सितारों की फिल्मों ने ज्यादा स्क्रीन ले ली थीं।
वजह
'धुरंधर' ने बिगाड़ा कपिल की फिल्म का खेल
कपिल की टीम ने ये भी कहा कि खासकर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होने के बाद उनकी फिल्म के लिए शो और स्क्रीन कम रह गए। इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिल्म को री-रिलीज करने का फैसला इसी वजह से लिया गया है। निर्माताओं ने बताया है कि जनवरी, 2026 में फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में आएगी, ताकि ये दर्शकों तक फिर से पहुंच सके और बेहतर कमाई कर सके।
भविष्य
क्या री-रिलीज से चमकेगी 'किस किस को प्यार करूं 2' की किस्मत?
कपिल की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसे देखने के लिए दर्शक ज्यादा नहीं आए और लोगों की राय भी नकारात्मक रही। फिल्म में इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि लोग इसे दोबारा देखें। फिल्म भारत में महज 11 करोड़ कमा पाई। कई सिनेमाघरों ने तो कुछ ही दिनों में इसे हटा दिया, ताकि इसकी जगह बेहतर प्रदर्शन करने वाली नई फिल्में दिखाई जा सकें। अब देखना होगा कि ये फिल्म वापस अपना सिक्का जमा पाती है या नहीं।
प्रभाव
इस फिल्म से हुआ कपिल की फिल्म को नुकसान
अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयशा खान, त्रिधा चौधरी, वारिना हुसैन, पारुल गुलाटी, मंजोत सिंह जैसे कलाकार नजर आए। इसके अलावा दिग्गज और दिवंगत अभिनेता असरानी भी फिल्म का हिस्सा थे। असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया था और उनकी अंतिम फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म को जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: द फायर एंड ऐश' की वजह से भी काफी नुकसान झेलना पड़ा।