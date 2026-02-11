डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौता विफल होने पर हमले की चेतावनी दी

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, कहा- समझौता विफल हुआ तो बड़ा हमला होगा

लेखन गजेंद्र 10:57 am Feb 11, 202610:57 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उनकी परमाणु वार्ता विफल होती है तो अमेरिकी सेना बड़ा हमला कर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान इजरायली चैनल 12 और अमेरिकी फॉक्स बिजनेस के साथ साक्षात्कार के दौरान दिया है। उन्होंने कहा, "आप जानते हैं कि हमारा विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर जा रहा है। या तो हम किसी समझौते पर पहुंचें, या फिर हमें कुछ बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।"