'धुरंधर' की आंधी में उड़ गई कपिल शर्मा की 'किस किस को प्यार करूं 2'

' धुरंधर ' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान की तरह छाई हुई है। जब से फिल्म रिलीज हुई है, तभी से दर्शकों का उत्साह चरम पर है। दमदार एक्शन, मजबूत कहानी और कलाकाराें की कलाकारी, इन तीनों ने मिलकर 'धुरंधर' को इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों की सूची में शामिल कर दिया है। इसी बीच 12 दिसंबर को कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में आई। आइए दोनों फिल्मों की कमाई जानें।

धुरंधर 'धुरंधर' ने 8वें दिन की इतनी कमाई बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 8वें दिन यानी पहले शुक्रवार को 32 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। इसी के साथ इसने भारत में 239.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म महज 1 हफ्ते में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। उम्मीद है कि वीकेंड में फिल्म की कमाई में जबरदस्त इजाफा होगा और जल्द ही ये 300 करोड़ी क्लब में भी एंट्री ले लेगी।

सीक्वल 'धुरंधर' के बाद अब 'धुरंधर 2' मचाएगी धमाल आदित्य धर इस फिल्म के निर्देशक हैं, जो इससे पहले सुपरहिट फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुके हैं। फिल्म का बजट 280 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अभिनेत्री सारा अर्जुन ने भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। 'धुरंधर' के दूसरे भाग 'धुरंधर पार्ट 2' का ऐलान भी हो चुका है। ये अगले साल ईद के मौके पर दर्शकों के बीच आएगा।

कमाई 'किस किस को प्यार करूं 2' का हाल कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' का सीक्वल 'किस किस को प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में आ गया है और इसने उम्मीद से काफी कम कमाई की है। पहले दिन ये फिल्म महज 1.75 करोड़ रुपये कमा पाई है। रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की ताबड़तोड़ रफ्तार ने कपिल की फिल्म को बुरी तरह पछाड़ दिया है। 'किस किस को प्यार करूं 2' कमजोर शुरुआत के बाद वीकेंड से थोड़ी बहुत सुधार की आस लगाए बैठी है।

