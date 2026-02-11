'महावतार' में ऐसा होगा विक्की कौशल का लुक, फिल्म पर आई ये जानकारी

विक्की की फिल्म 'महावतार' एक पौराणिक महाकाव्य होने वाली है, जिसके निर्देशन की कमान 'स्त्री' वाले निर्देशक अमर कौशिक ने संभाली है। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता को जिम में काफी पसीना बहाना होगा क्योंकि भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपने शरीर को गठीला बनाना होगा। 'छावा' से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विक्की बड़ी-बड़ी भूमिकाओं में सहजता से ढल जाते हैं। इसलिए 'महावतार' में उनकी महत्वाकांक्षी भूमिका देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं।

शूटिंग

अक्टूबर से शुरू होगी 'महावतार' की शूटिंग

सूत्र ने बताया, "अभिनेता अभी अपनी शारीरिक तैयारी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वे 'लव एंड वॉर' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें उनका एथलेटिक लुक है। 'महावतार' के लिए उन्हें पहलवान जैसी मजबूत काया बनानी होगी।" उन्होंने बताया कि महाकाव्य को भव्य पैमाने पर फिल्माया जा रहा है, इसलिए प्री-प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी जिसमें 8 महीने बाकी हैं। फिल्म में 'धारिणी' की भूमिका निभाने के लिए मुख्य अभिनेत्री की तलाश अभी जारी है।