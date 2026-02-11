EPFO नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है

EPFO का नया मोबाइल ऐप अप्रैल तक होगा लॉन्च, मिलेंगी ये सुविधाएं

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अप्रैल में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इससे सदस्य UPI के माध्यम से अपनी भविष्य निधि (PF) का पैसा निकाल सकेंगे। सेवानिवृत्ति बचत नियमों के अनुसार, EPF बैलेंस का एक हिस्सा (25 फीसदी) फ्रीज रहेगा, जबकि बाकी राशि (75 फीसदी) UPI से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से तत्काल निकालने के लिए उपलब्ध होगी। आइये जानते हैं नई EPFO ऐप कैसे काम करेगा और इसमें सदस्यों को क्या-क्या सुविधा मिलेगी।