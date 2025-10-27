'कांतारा चैप्टर 1' की OTT रिलीज पर आ गया अपडेट, जानिए कब और कहां देख सकेंगे
क्या है खबर?
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर 26 दिन बाद भी इसका जलवा जारी है। जिन लोगों ने 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में नहीं देखी, वह इसकी OTT रिलीज का इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि 'कांतारा चैप्टर 1' की OTT रिलीज तारीख जारी हो गई है।
रिलीज
इस OTT पर रिलीज होगी फिल्म
ऋषभ की प्रीक्वल फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1', 31 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए प्राइम वीडियो ने लिखा, 'साहसिक अनुभव को देखने के लिए तैयार हो जाइए।' इसके साथ मेकर्स ने फिल्म से जुड़ा एक सीन भी रिलीज किया है। फिल्म को OTT पर मूल भाषा कन्नड़ के अलावा अन्य भाषाओं के साथ भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि, हिंदी संस्करण रिलीज पर अपडेट नहीं आया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
get ready to witness the LEGENDary adventure of BERME 🔥#KantaraALegendChapter1OnPrime, October 31@hombalefilms @KantaraFilm @shetty_rishab @VKiragandur @ChaluveG @rukminitweets @gulshandevaiah #ArvindKashyap @AJANEESHB @HombaleGroup pic.twitter.com/ZnYz3uBIQ2— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 27, 2025
कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ऋषभ की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर अपनी धुंआधार कमाई से मेकर्स को मालामाल कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने रिलीज के 25वें दिन 10.4 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसके बाद कुल कमाई 589.6 करोड़ रुपये हाे गई है। दुनियाभर में इसने 818 करोड़ से ज्यादा कारोबार करते हुए विक्की कौशल की 'छावा' (807 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है।