'मिर्जापुर द फिल्म' में हुई सोनल चौहान की एंट्री (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@yehhaimirzapur)

'मिर्जापुर द फिल्म' में नजर आएंगी इमरान हाशमी की अभिनेत्री, पोस्ट साझा कर दी खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 06:17 pm Oct 27, 202506:17 pm

क्या है खबर?

पंकज त्रिपाठी और अली फजल अभिनीत वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के 3 सीजन आ चुके हैं। पिछले साल 2024 में मेकर्स ने 'मिर्जापुर द फिल्म' की घोषणा की थी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब फिल्म की स्टार कास्ट में एक नाम और जुड़ गया है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सामने आई है। यह कोई और नहीं, बल्कि इमरान हाशमी की 'जन्नत' अभिनेत्री सोनल चौहान हैं। सोनल ने मेकर्स का आभार जताया है।