'मिर्जापुर द फिल्म' में नजर आएंगी इमरान हाशमी की अभिनेत्री, पोस्ट साझा कर दी खुशखबरी
क्या है खबर?
पंकज त्रिपाठी और अली फजल अभिनीत वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के 3 सीजन आ चुके हैं। पिछले साल 2024 में मेकर्स ने 'मिर्जापुर द फिल्म' की घोषणा की थी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब फिल्म की स्टार कास्ट में एक नाम और जुड़ गया है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सामने आई है। यह कोई और नहीं, बल्कि इमरान हाशमी की 'जन्नत' अभिनेत्री सोनल चौहान हैं। सोनल ने मेकर्स का आभार जताया है।
पोस्ट
सोनल ने साझा किया पोस्ट
सोनल ने सोशल मीडिया पर 'मिर्जापुर' निर्देशक का आभार जताते हुए लिखा, 'ऊं नमः शिवाय। यकीन नहीं हो रहा। इतने अविश्वसनीय और बदलावकारी सफर का हिस्सा बनकर खुशी हुई है। 'मिर्जापुर:द फिल्म' में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूं और मैं इंतजार कर रही हूं कि आप सब यह देखें कि हम पर्दे पर क्या दिखाने वाले हैं।' सोनल ने पोस्ट के जरिए फिल्म के निर्माताओं का आभार जताया। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 27, 2025
पोस्ट
जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
'मिर्जापुर द फिल्म' लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इसके जरिए कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फजल) और मुन्ना भैया (दिव्येंदु शर्मा) को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान अभी नहीं किया है। हालांकि, 'मिर्जापुर द फिल्म' अगले साल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस फिल्म में श्वेता त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी भी अहम किरदार नजर आएंगे।