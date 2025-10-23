'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़ दिया 'छावा' का रिकॉर्ड, बन गई 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म

'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़ दिया 'छावा' का रिकॉर्ड, बन गई 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म
क्या है खबर?
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की पीरियड एक्शन फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की सफलता का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 21 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ ऋषभ की फिल्म ने विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 'कांतारा चैप्टर 1' अपनी शानदार कमाई से हर दिन मेकर्स की झोली को नोटों से भर रही है। आइए जानते हैं इसकी ताजा कमाई।
रिकॉर्ड
कमाई में 'छावा' से आगे निकली 'कांतारा चैप्टर 1'
'कांतारा चैप्टर 1' को दिवाली का जबरदस्त फायदा मिला है, जिसकी बदौलत इसने दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये से अधिक कमाई कर डाली। होम्बले फिल्म्स के मुताबिक, फिल्म ने शुरुआती दो हफ्तों में दुनियाभर में 717 करोड़ कमाए। तीसरे हफ्ते में भारत में 38 करोड़ कमाए और 6 दिनों में दुनियाभर में इसने 92 करोड़ कमा लिए। इस तरह 'कांतारा चैप्टर 1' ने दुनियाभर में 809 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया जो 'छावा' (807 करोड़) के मुकाबले ज्यादा है।
दावा
कुछ रिपोर्ट्स में किया गया ये दावा
विक्की की 'छावा' का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ने के बाद 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि ऋषभ की फिल्म अभी 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ने से पीछे है, क्योंकि सैकनिल्क ने 21 दिनों के बाद इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 775 करोड़ बताई है। बता दें कि निर्माता 31 अक्टूबर को 'कांतारा चैप्टर 1' अंग्रेजी संस्करण के साथ रिलीज कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
A divine saga that resonates beyond borders and languages! 🕉️✨#KantaraChapter1 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 releasing in cinemas worldwide from 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟑𝟏𝐬𝐭.— Hombale Films (@hombalefilms) October 22, 2025
Experience the epic journey of faith, culture, and devotion in all its glory ❤️🔥#KantaraInCinemasNow… pic.twitter.com/lOwFGoFzKb