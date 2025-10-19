'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: एक्स/@RishabShetty)

'कांतारा चैप्टर 1' ने 17वें दिन किया कमाल, 500 करोड़ के क्लब में बनाई जगह

लेखन ज्योति सिंह 09:29 am Oct 19, 202509:29 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठी है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पिछले 16 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करते हुए फिल्म ने आखिरकार 500 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है। कारोबारी दिनों में फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली, लेकिन वीकेंड पर इसने रफ्तार पकड़ ली है। आइए देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का ताजा कलेक्शन।