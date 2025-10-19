'कांतारा चैप्टर 1' ने 17वें दिन किया कमाल, 500 करोड़ के क्लब में बनाई जगह

'कांतारा चैप्टर 1' ने 17वें दिन किया कमाल, 500 करोड़ के क्लब में बनाई जगह
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठी है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पिछले 16 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करते हुए फिल्म ने आखिरकार 500 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है। कारोबारी दिनों में फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली, लेकिन वीकेंड पर इसने रफ्तार पकड़ ली है। आइए देखें 'कांतारा चैप्टर 1' का ताजा कलेक्शन।
कमाई
फिल्म ने 17वें दिन किया कमाल
सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने तीसरे शनिवार यानी 17 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया है। इससे पहले 16 अक्टूबर को कमाई सिंगल डिजिट में (8.5 करोड़ रुपये) हुई थी, लेकिन वीकेंड और दिवाली का फायदा ऋषभ की फिल्म को मिलता नजर आ रहा है। इस तरह रिलीज के 17वें दिन 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर कुल 506.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है।
टक्कर
'कांतारा चैप्टर 1' को टक्कर देने आ रही 'थामा'
'कांतारा चैप्टर 1' इस साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है। इसकी नजर अब विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' पर है, जिसका कुल कलेक्शन 603 करोड़ है। दूसरी ओर ऋषभ की फिल्म को कड़ी टक्कर देने के लिए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' आ रही है। ये फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देखना होगा कि इसकी रिलीज से ऋषभ की फिल्म पर क्या असर पड़ेगा।