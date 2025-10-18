डॉली सिंह ने इंस्टाग्राम पर किया वो कारनामा, जो भारत का कोई क्रिएटर ना कर सका

कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री डॉली सिंह फिर चर्चा में हैं। इंफ्लुएंसर से अभिनेत्री बनीं डाॅली ने अब एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि न सिर्फ देश, बल्कि दुनियाभर में उनका डंका बज रहा है। दरअसल, वो इंस्टाग्राम का ग्लोबल 2025 रिंग्स अवॉर्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर डॉली ने ये पुरस्कार जीतकर भारत का मान दुनियाभर में रोशन कर दिया है। क्या है ये पुरस्कार और कौन हैं डॉली सिंह, आइए जानें।

गर्व दुनियाभर के 25 विजेताओं में भारत से एकमात्र डॉली ने मारी बाजी इंस्टाग्राम ने 2025 रिंग्स विजेताओं की घोषणा कर दी है और दुनियाभर के 25 विजेताओं में से डॉली भारत की एकमात्र विजेता हैं, जिन्हें ये सम्मान मिला है। इस महीने की शुरुआत में ही इंस्टाग्राम ने रिंग्स नाम के इस पुरस्कार की शुरुआत की, जो उन क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है, जो न सिर्फ ओरिजनल कंटेंट बनाते हैं, बल्कि साथ ही साथ रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस भी करते हैं।

हकदार किसे मिलता है ये सम्मान? Meta के मुताबिक, रिंग्स ऐसा पुरस्कार है, जो इंस्टाग्राम उन क्रिएटर्स को देता है, जो बिना डर के नए और अलग तरीके से कंटेंट बनाते हैं। ये पुरस्कार किसी खास कंटेंट को नहीं, बल्कि क्रिएटर के जज्बे को सम्मान देता है। ये उन लोगों के लिए है, जो सिर्फ चलन का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उन्हें बदलते हैं, हर रुकावट को पार करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दिखाते हैं। डॉली उन्हीं में से एक हैं।

खुशी डॉली को नहीं हो रहा यकीन डॉली ने कहा, "मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ये मेरे करियर के सबसे बड़े पलों में से एक है। जब भी इसके बारे में सोच रही हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस अवॉर्ड के लिए जो जूरी पैनल है, वो वाकई कमाल का है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतने प्रतिभाशाली और समझदार लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है। मैं आगे भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूं, जिससे मेरे दर्शक मुझ पर गर्व कर सकें।"