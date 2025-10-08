'इंडियन आइडल 16' में उदित नारायण को जज की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी में निर्माता

लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो ' इंडियन आइडल ' का 16वां सीजन चर्चा में है। नए सीजन की घोषणा के बाद से ही दर्शक बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब 'इंडियन आइडल 16' से जुड़ा नया अपडेट ये है कि निर्माता अपने इस शो में जाने-माने गायक उदित नारायण को भी शामिल करने वाले हैं और वो शो के चौथे जज होंगे। जज के रूप में पहले ही श्रेया घोषाल, बादशाह और विशाल ददलानी का नाम सामने आ चुका था।

मौजूदगी 'इंडियन आइडल 15' में मेहमान बनकर आए थे उदित टाइम्स नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक, उदित जज बनकर दर्शकों का मनोरंजन और प्रतियोगियों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। 90 के दशकों को शो से जोड़ने के लिए निर्माताओं ने ये फैसला लिया है। हालांकि, 'इंडियन आइडल 15' में जब उदित मेहमान बनकर आए थे तो लोगों ने निर्माताओं को खूब खरी-खोटी सुनाई थी और कहा था कि ऐसा करके निर्माता गायक की छवि साफ करने का प्रयास कर रहे थे।

शूटिंग शो की शूटिंग करते दिखे उदित बताया जा रहा है कि उदित को हाल ही में ऑडिशन राउंड के दौरान शो के सेट पर श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह संग शूटिंग करते हुए देखा गया। उदित का इसी साल एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी महिला प्रशंसको को किस करते नजर आ रहे थे। उनकी इस हरकत पर खूब विवाद हुआ था। यही वजह है कि जब लोगों ने उन्हें 'इंडिया आइडल' के सेट पर देखा तो कइयों को रास नहीं आया।