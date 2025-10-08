'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' की धुंआधार कमाई का सिलसिला जारी, 300 करोड़ कमाने से बस इतनी दूर

लेखन ज्योति सिंह 12:01 pm Oct 08, 202512:01 pm

क्या है खबर?

अभिनेता ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की धुंआधार कमाई का सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर कायम है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब इसे 6 दिन पूरे हो चुके हैं। करीब एक हफ्ते बाद भी ऋषभ की फिल्म भारी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघर तक खींच लाने में कायमाब हो रही है। 'कांतारा चैप्टर 1' के छठे दिन की कमाई के ताजा आकंड़े जारी कर दिए गए हैं। आइए डालते हैं एक नजर।