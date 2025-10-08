'कांतारा चैप्टर 1' की धुंआधार कमाई का सिलसिला जारी, 300 करोड़ कमाने से बस इतनी दूर

'कांतारा चैप्टर 1' की धुंआधार कमाई का सिलसिला जारी, 300 करोड़ कमाने से बस इतनी दूर
क्या है खबर?
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की धुंआधार कमाई का सिलसिला बॉक्स ऑफिस पर कायम है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब इसे 6 दिन पूरे हो चुके हैं। करीब एक हफ्ते बाद भी ऋषभ की फिल्म भारी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघर तक खींच लाने में कायमाब हो रही है। 'कांतारा चैप्टर 1' के छठे दिन की कमाई के ताजा आकंड़े जारी कर दिए गए हैं। आइए डालते हैं एक नजर।
कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' ने 6 दिन में कर डाली मोटी कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 33.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। पिछले 6 दिनों में फिल्म ने कन्नड़ में 89.35 करोड़, हिंदी में 93.25 करोड़, तेलुगू में 4.75 करोड़, मलयालम में 2.25 करोड़ और तमिल में 2.5 करोड़ रुपये कमाए हैं। 'कांतारा चैप्टर 1' की कुल कमाई 290.25 करोड़ हो गई है।
रिकॉर्ड
300 करोड़ कमाने से सिर्फ एक कदम दूर
ऋषभ की प्रीक्वल फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का अगला लक्ष्य 300 करोड़ रुपये है और इस जादुई क्लब में भी इसकी एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। बता दें कि ये फिल्म साल 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है जिसमें ऋषभ के अलावा रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम भी हैं। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म की रिलीज के पहले ही दिन निमाताओं ने तीसरे पार्ट 'कांतारा चैप्टर 2' की घोषणा भी कर दी है।