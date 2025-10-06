'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा (तस्वीर: एक्स/@HombaleFilms)

'कांतारा चैप्टर 1' ने वीकेंड पर उड़ाया गर्दा, 4 दिनों में कर ली इतनी मोटी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:20 am Oct 06, 202510:20 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्टी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर इसने बजट से ज्यादा कमाई लर डाली है। 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। पहले दिन बंपर कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने वीकेंड पर गर्दा उड़ा दिया है। कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं। यहां देखें रिपोर्ट।