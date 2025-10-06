'कांतारा चैप्टर 1' ने वीकेंड पर उड़ाया गर्दा, 4 दिनों में कर ली इतनी मोटी कमाई

'कांतारा चैप्टर 1' ने वीकेंड पर उड़ाया गर्दा, 4 दिनों में कर ली इतनी मोटी कमाई
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर इसने बजट से ज्यादा कमाई लर डाली है। 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। पहले दिन बंपर कमाई के साथ ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने वीकेंड पर गर्दा उड़ा दिया है। कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं। यहां देखें रिपोर्ट।
कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' ने रविवार को लूट लिया बॉक्स ऑफिस
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसने पहले दिन 61.85 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़ और तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म का कुल बजट 125 करोड़ रुपये है। फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर 223.25 करोड़ रुपये का कारोबार करते हुए बजट से ज्यादा कारोबार कर लिया है। अब ऋषभ की मुनाफे की ओर आगे बढ़ रही है।
फिल्म
तीसरे पार्ट की हो चुकी घोषणा
'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। 'कांतारा' को सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने रिलीज के बाद निर्माताओं को मालामाल कर दिया था। फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ से ज्यादा कारोबार किया था। 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ न सिर्फ हीरो बल्कि निर्देशक और सह-निर्माता भी हैं। फिल्म की रिलीज के पहले ही दिन निमाताओं ने तीसरे पार्ट 'कांतारा चैप्टर 2' की घोषणा भी कर दी है।