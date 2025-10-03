कांतारा- चैप्टर 1 की रिलीज के बाद तीसरे पार्ट का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hombalefilms)

'कांतारा- चैप्टर 1' के रिलीज होते ही तीसरे भाग पर आया अपडेट, जानिए क्या होगा नाम

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am Oct 03, 202511:57 am

क्या है खबर?

अभिनेता ऋषभ शेट्‌टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा पर यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी के साथ फिल्म के तीसरे भाग की पुष्टि कर दी गई है। इस खबर ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। हालांकि, निर्माताओं ने तीसरे भाग की रिलीज डेट पर अपडेट नहीं दिया है। आइए जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी के अगले भाग का क्या नाम रखा गया है।