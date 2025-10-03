'कांतारा- चैप्टर 1' के रिलीज होते ही तीसरे भाग पर आया अपडेट, जानिए क्या होगा नाम
क्या है खबर?
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा पर यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी के साथ फिल्म के तीसरे भाग की पुष्टि कर दी गई है। इस खबर ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। हालांकि, निर्माताओं ने तीसरे भाग की रिलीज डेट पर अपडेट नहीं दिया है। आइए जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी के अगले भाग का क्या नाम रखा गया है।
सीक्वल
'कांतारा- चैप्टर 1' से आगे की होगी कहानी
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ ने अपनी तीसरी फिल्म का नाम 'कांतारा: ए लीजेंड- चैप्टर 2' रखा है। जिस तरह 'कांतारा- चैप्टर 1' को साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल बताया गया है। उसी तरह 'कांतारा: ए लीजेंड- चैप्टर 2' भी इसका प्रीक्वल होगा। हालांकि, ये 'कांतारा- चैप्टर 1' का सीक्वल होगा। 'कांतारा- चैप्टर 1' के क्लाइमैक्स में एक बच्चे का सवाल अधूरा रह जाता है। इसके बाद तीसरे भाग की पुष्टि की जाती है।
अवॉर्ड
2 नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी है फिल्म
बता दें कि फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' को दर्शकों का वही प्यार मिल रहा है, जैसे पहले भाग को मिला था। 2022 में रिलीज हुई उस फिल्म का कथित बजट 16 करोड़ रुपये था और इसने दुनियाभर में 407.82 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म ने 2 नेशनल अवॉर्ड जीते थे जिसमें पहला अवॉर्ड ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिया गया था जबकि दूसरा अवॉर्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला था।