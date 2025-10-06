बॉक्स ऑफिस: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का चला जादू, जानिए वीकेंड पर कितनी हुई कमाई
क्या है खबर?
अभिनेता वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को वीकेंड पर बढ़त मिली है। फिल्म का जादू दर्शकों पर चलता दिखाई दिया है। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इसे फिल्म समीक्षकों और दर्शकों की ठीक-ठाक प्रतिक्रिया मिली है। रिलीज के चौथे दिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है, इसके ताजा आंकड़े आ गए हैं।
कारोबार
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को वीकेंड पर हुआ फायदा
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धाकड़ कमाई के बाद दूसरे दिन लड़खड़ा गई थी। हालांकि, वीकेंड का इसे फायदा मिला है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने रिलीज के चौथे दिन 7.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे दिन इसने 5.5 करोड़ और तीसरे दिन 7.5 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह वरुण और जाह्नवी की फिल्म की कुल कमाई 30 करोड़ रुपये हो गई है।
बजट
बजट निकालने से काफी दूर है फिल्म
धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कुल बजट 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म ने 4 दिनों में सिर्फ 30 करोड़ रुपये ही कमाए हैं। अगर फिल्म को हिट होना है, तो कारोबारी दिनों में इसे अपनी धाकड़ कमाई का सिलसिला जारी रखना होगा। बता दें कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल भी अहम किरदार में हैं।