'कांतारा चैप्टर 1' लगा रही बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, 'सनी संस्कारी...' दूसरे ही दिन धड़ाम

साउथ के स्टार ऋषभ शेट्टी इन दिनों खूब चर्चा में हैं और उनका चर्चा में होना भी बनता है, उनकी फिल्म ' कांतारा चैप्टर 1 ' जो रिलीज हो गई है। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान उठा दिया। रिलीज के दूसरे दिन भी इसने शानदार कमाई की और 2 ही दिन में फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। इसकी आंधी में दशहरे पर इसके साथ आई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी उड़ गई है।

कारोबार भारत में 2 दिन में 106 करोड़ रुपये कमा चुकी फिल्म बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने आते ही कई फिल्मों की छुट्टी कर दी है। भले ही दूसरे दिन कमाई में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन महज 2 दिन में ये अपने बजट 125 करोड़ रुपये के बेहद करीब आ चुकी है। फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ का कारोबार किया था और दूसरे दिन 45 करोड़ कमाए हैं, जिसके बाद भारत में इसने 106.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

दर्शक हिंदी पट्टी के दर्शक भी खूब देख रहे फिल्म खास बात ये है कि कन्नड़ और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इस फिल्म को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। पहले दिन कन्नड़ में फिल्म ने 19.6 करोड़ रुपये और हिंदी में 18.5 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत तगड़ा नंबर है। 'कांतारा चैप्टर 1' ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन भी ऋषभ ने ही किया है। रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

वरुण की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बिगाड़ दिया 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का खेल उधर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरे पर 2 अक्टूबर को 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ आई थी। इसकी शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन ये बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई। इसने 9.25 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था और दूसरे दिन फिल्म ने महज 5.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों में 'कांतारा चैप्टर 1' से टकराने का खामियाजा भुगत रही है।